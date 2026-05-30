به گزارش خبرگزاری صدا و سیما متن پیام محمدباقر قالیباف به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

تداوم موفقیت‌های تیم ملی والیبال بانوان کشورمان و کسب عنوان قهرمانی رقابت‌های آسیای مرکزی (کاوا) برای دومین دوره پیاپی، نویدبخش آینده‌ای روشن برای ورزش بانوان کشور و نشانه‌ای از رشد و بالندگی سرمایه‌های انسانی ایران عزیز است.

این دستاورد ارزشمند، فراتر از یک عنوان ورزشی، بیانگر ظرفیت‌های گسترده بانوان ایرانی در عرصه‌های رقابتی و حاصل سال‌ها تلاش، برنامه‌ریزی و باور به توانمندی نسل جوان کشور است. موفقیتی که می‌تواند انگیزه‌بخش دختران مستعد ایران برای حضور پررنگ‌تر در میدان‌های افتخار و پیشرفت باشد.

اینجانب ضمن تبریک این قهرمانی به اعضای تیم ملی والیبال بانوان، کادر فنی، خانواده‌های محترم ورزشکاران و ملت شریف ایران، از تلاش‌های صورت‌گرفته برای اعتلای ورزش بانوان قدردانی کرده و امیدوارم شاهد تداوم این روند امیدآفرین و موفقیت‌های بزرگ‌تر در عرصه‌های بین‌المللی باشیم.

محمدباقر قالیباف

رئیس مجلس شورای اسلامی