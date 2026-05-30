به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، تیم تنیس روی میز بانوان دانشگاه آزاد اسلامی، با حضور الینا رحیمی، تنیسور ملی پوش و عضو این تیم که اصالتاً اهل مهاباد است، موفق شد عنوان قهرمانی بیست و نهمین دوره لیگ برتر تنیس روی میز بانوان کشور را کسب کند.

این پیروزی، نتیجه تلاش و هم‌افزایی اعضای تیم و درخشش ورزشکاران توانمندی، چون الینا رحیمی است که با مهارت و تعهد خود، سکوی نخست این رقابت‌های معتبر را از آن خود کردند. قهرمانی در لیگ برتر، نشان از استعداد و پشتکار این ورزشکاران و همچنین حمایت‌های مجموعه دانشگاه آزاد اسلامی در راستای توسعه ورزش بانوان دارد.