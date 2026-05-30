به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمود محمودی گفت: از ابتدای امسال تا کنون ۱۳ مزرعه رمز ارز در شهرستان‌های استان تهران شناسایی و ۱۱۸ دستگاه ماینر غیرمجاز از این مزارع جمع‌آوری و جهت امحا تحویل مراجع قانونی شده است.

وی افزود: با کشف این تعداد ماینر، از مصرف غیرقانونی ۴۰۱ کیلووات انرژی برق جلوگیری شد که این میزان معادل مصرف برق ۹۶۳ خانوار در فصول گرم سال است.

سرپرست شرکت توزیع نیروی برق استان تهران بیان کرد: با کشف این تعداد مزارع استخراج رمزارز، شمار کشفیات در شهرستان‌های استان تهران از آغاز اجرای طرح شناسایی و کشف رمزارز‌ها به ۶۱۶ مزرعه و ۹۷۳۸ دستگاه ماینر رسید که صرفه‌جویی ۲۲هزار و ۳۹۸ کیلوواتی در مصرف برق (معادل مصرف قریب به ۵۴هزار خانوار) را فراهم آورده است.