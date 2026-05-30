به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، محمدقاسم طرهانی، فرمانده انتظامی استان قزوین، در تشریح این خبر گفت: در راستای مقابله با اخلالگران اقتصادی و جلوگیری از احتکار کالاهای اساسی مورد نیاز خانوارها، مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان قزوین با انجام اقدامات اطلاعاتی از نگهداری حجم قابل توجهی برنج خارجی در انبار یکی از فروشگاههای زنجیرهای مطلع شدند.

وی افزود: پس از انجام بررسیهای لازم و هماهنگی با مقام قضایی، مأموران پلیس به همراه نماینده جهاد کشاورزی به محل مورد نظر در شهرک صنعتی لیا اعزام شدند و در بازرسی از این انبار، ۲۵ تن برنج خارجی احتکارشده کشف شد که ارزش تقریبی آن توسط کارشناسان ۶۲ میلیارد ریال برآورد شده است.

طرهانی خاطرنشان کرد: در این رابطه یک نفر شناسایی و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به تعزیرات حکومتی معرفی شد.

این عملیات در جهت حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و جلوگیری از سوءاستفاده سودجویان از شرایط اقتصادی صورت گرفته است.