به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رئیس ادارە حفاظت محیط زیست اشنویە گفت:یگان حفاظت محیط زیست شهرستان اشنویە، بر اساس گزارشات دریافتی و با همکاری نیروی انتظامی با متخلفی کە اقدام بە زندەگیری و نگهداری غیرقانونی کبک می‌نمود برخورد قانونی بە عمل آورد.

کریم خضری افزود: از متخلف زندەگیر کبک تعداد ۱٤ قطعە کبک معمولی، تعدادی قفس نگهداری کبک و چندین رشتە دام مخصوص زندەگیری کشف وضبط گردید.

خضری ضمن تاکید بر برخورد با تخلفات زیست محیطی در حوزە شهرستان اشنویە گفت: ضمن اخذ ضررو زیان محیط زیست، متخلف با تشکیل پروندە قضایی بە دادگستری شهرستان اشنویە معرفی شد.

شهرستان اشنویە با داشتن اکوسیستم‌های مناسب و برخورداری از زیستگاه‌های کوهستانی و منابع آبی متنوع، از تنوع زیستی مطلوبی برخوردار است.