به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، حمید ملانوری شمسی در نشست کارگروه اشتغال و سرمایه‌گذاری استان با اشاره به ظرفیت‌های بالقوه این استان در حوزه مشارکت‌های اجتماعی، خواستار شناسایی و بهره‌گیری از توانمندی‌های نیکوکاران برای توسعه اشتغال شد.

او تصریح کرد: در جلسات آینده، از دستگاه‌ها و بانک‌هایی که در حوزه تسهیلات تولیدی و اشتغال عملکرد درخشانی داشته‌اند و تعهدات خود را بیش از ۱۰۰ درصد انجام داده‌اند، قدردانی خواهد شد.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان هم با تأکید بر استمرار پیگیری‌ها علیرغم چالش‌های پیش‌رو گفت: از مجموع کل تسهیلات تخصیص‌یافته به استان به میزان ۴۳۵۵ میلیارد تومان، تاکنون ۲۹۴۲ میلیارد تومان آن به متقاضیان پرداخت شده است.

حسن پیمانی با اشاره به موفقیت استان همدان در جذب سهمیه تبصره ۱۸ افزود: سهمیه ابلاغی به استان ۹۹۰ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان بود که با تلاش‌های انجام شده، افزون بر ۹۹۰ میلیارد و ۱۸۲ میلیون تومان آن (نزدیک به ۱۰۰ درصد) جذب و پرداخت شده است.