در میان فرشتگان مهربانی که آغازگر زندگی نوزادان هستند، ثریا فروتن، ماما و مسئول بخش زایمان بیمارستان امام خمینی مهاباد، به عنوان مامای نمونه کشوری انتخاب شد و الگویی از صبر، تجربه و عشق در حرفه مامایی را به نمایش گذاشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، مامایی، شغلی که با ترکیبی از علم، هنر و عشق همراه است، نقشی حیاتی در لحظات ناب مادر شدن و آغاز زندگی ایفا می‌کند.

در این میان، ثریا فروتن، ماما و مسئول بخش زایمان بیمارستان امام خمینی شهرستان مهاباد، به عنوان مامای نمونه کشوری انتخاب شده و نام خود را در زمره فرشتگان مهربانی قرار داده است که پس از تولد، به گرمی از نوزادان استقبال می‌کنند.

ثریا فروتن با تجربیات ارزشمند و خوش‌رفتاری مثال‌زدنی خود، به الگویی برای سایر پرستاران بخش زایمان بیمارستان امام خمینی تبدیل شده است.

مدیر این بیمارستان، توفیق جانه گفت: در حال حاضر ۳۸ ماما در بخش زایمان بیمارستان امام خمینی مهاباد مشغول به کار هستند و حضور افرادی، چون خانم فروتن، نقش مهمی در ارتقای کیفیت مراقبت‌های مامایی در این شهرستان ایفا می‌کند.

صبر، تجربه، تلاش، پشتکار و جدیت، معیار‌هایی هستند که انتخاب یک فرد به عنوان نمونه را توجیه می‌کنند و ثریا فروتن با تجمیع این ویژگی‌ها، شایستگی خود را برای کسب این عنوان مهم به اثبات رسانده است. انتخاب وی به عنوان مامای نمونه کشوری، افتخاری برای جامعه مامایی و به ویژه شهرستان مهاباد محسوب می‌شود.