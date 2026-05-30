به گزارش خبرگزاری صداوسیما و به نقل از قرارگاه مرکزی خاتم الانبياء مدیریت تنگه هرمز توسط نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با اقتدار کامل اعمال می‌شود.

با توجه به یکپارچگی این مسیر، تأکید می‌شود کلیه کشتی‌ها، شناورهای تجاری و نفتکش‌ها ،صرفاً ملزم به تردد از مسیرهای تعیین‌شده و اخذ مجوز از نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هستند. هرگونه تخلف از این ضوابط، امنیت تردد آن‌ها را با مخاطره جدی مواجه خواهد کرد.

همچنین هشدار داده می‌شود هرگونه اقدام شناورهای نظامی جهت مداخله در مدیریت تنگه هرمز یا ایجاد اختلال در تردد، مورد هدف نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران قرار خواهد گرفت.