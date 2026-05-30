به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، نوزدهمین دوره جشنواره بین‌المللی شعر ترکی آذری رضوی با شعر خوانی شاعران رضوی آذری زبان در روز‌ها ۹ و ۱۰ خرداد در ارومیه آغاز می‌شود.

همچنین مراسم اختتامیه جشنواره هم روز دو‌شنبه ۱۱ خرداد ۱۴۰۵ در میدان ولایت فقیه ارومیه برگزار خواهد شد.

نوزدهمین جشنواره بین‌المللی شعر ترکی آذری رضوی از سری برنامه‌های بیست و دومین دوره جشنواره بین المللی امام رضا (ع) است که در ارومیه برگزار می‌شود.