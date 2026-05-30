به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، در جلسه شورای حفاظت از منابع آب شهرستان مهاباد، مهم‌ترین محور‌های مورد بحث شامل اصلاح و نوسازی شبکه آبرسانی برای مدیریت بهینه مصرف و همچنین نقش نیروگاه سد مهاباد در تامین برق شبکه سراسری بود.

عمر فتحی نژاد، مدیر امور آب و فاضلاب مهاباد، از تعویض حدود دو هزار کنتور آب آشامیدنی معیوب تا پایان اسفند ماه خبر داد.

وی این طرح را رایگان اعلام کرد و هدف از آن را مدیریت مصرف و بهینه‌سازی ارائه خدمات به مشترکین دانست.

خبر دیگر این نشست، افزایش ۸۹ درصدی حجم ذخیره آب در سد مهاباد بود.

خالد رحمانی، مدیر امور منابع آب مهاباد، با مقایسه آمار امسال و سال گذشته، اعلام کرد که تراز سد مهاباد به ۱۳۵۶.۶۵ متر رسیده که نسبت به سال گذشته افزایش قابل توجهی داشته است. همچنین ورودی آب به سد از ۶ متر مکعب بر ثانیه به میزان چشمگیری رسیده، در حالی که سال گذشته این رقم نزدیک به صفر بوده است. حجم کنونی سد ۱۷۲.۱۳ میلیون متر مکعب است که نسبت به ۹۰ میلیون متر مکعب سال گذشته، افزایشی ۸۹ درصدی را نشان می‌دهد.

محمد صادق امیر عشایری، فرماندار ویژه مهاباد، با اشاره به تنش آبی سال گذشته، بر مدیریت بهینه آب در تمام حوزه‌ها، از جمله مصارف شرب و کشاورزی تاکید کرد. وی خواستار توجه به مدیریت مردمی آب در بخش کشاورزی شد و با توجه به تجربه سال گذشته، بر لزوم مدیریت صحیح تخصیص آب تاکید نمود. بایزید حسن پور، مدیر جهاد کشاورزی مهاباد نیز بر اهمیت کشت پاییزه و تاثیر آن بر محصولات، به ویژه غلات، اشاره کرد.

در این جلسه همچنین بر ساماندهی ایستگاه‌های پمپاژ آب دشت شهرویران و برخورد با انشعابات و چاه‌های غیرمجاز تاکید شد.

در پایان جلسه اعلام شد که پیش‌بینی می‌شود تا پایان شهریور امسال، نیروگاه سد مهاباد حدود ۲۰ هزار مگاوات ساعت انرژی تولید کرده و به شبکه سراسری برق کشور تزریق کند.