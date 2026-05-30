توسعه زیرساختهای حوزه سلامت در دستور کار وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
رضوی گفت: زیبنده نیست به دلیل کمبود تجهیزات پزشکی بیماری از کهگیلویه و بویراحمد برای درمان راهی تهران یا شیراز شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در آئین افتتاح دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج با اشاره به اهمیت سلامت دهان و دندان گفت: در گذشته خدمات دندانپزشکی به نوعی کالای لوکس تلقی میشد، اما امروز نگاه مردم و نظام سلامت به این حوزه تغییر کرده چرا که بیماریهای دهان و دندان میتواند منشأ بسیاری از بیماریهای دیگر باشد. سید سجاد رضوی افزود: متأسفانه بیشترین پرداخت از جیب مردم در حوزه سلامت مربوط به خدمات دندانپزشکی است و این موضوع باعث میشود بسیاری از خانوادهها به دلیل مشکلات اقتصادی درمانهای دندانپزشکی را به تعویق بیندازند و تنها زمانی مراجعه کنند که کار به کشیدن دندان برسد.
رضوی اضافه کرد: با وجود اقدامات انجام شده شاخصهای سلامت در استان هنوز با استانداردهای مطلوب فاصله دارد و باید تلاش شود مردم برای دریافت خدمات درمانی مجبور به مراجعه به استانهای دیگر نشوند.
وی ادامه داد: زیبنده نیست بیماری از کهگیلویه و بویراحمد برای درمان راهی تهران یا شیراز شود مگر در موارد بسیار پیچیده و خاص و هدف ما ارائه خدمات درمانی تا حد امکان در خود استان است.
معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجرای نظام ارجاع و پزشک خانواده را از مهمترین برنامههای این وزارتخانه دانست و گفت: اجرای این طرح نیازمند همکاری مردم مسئولان و مجموعه دانشگاههای علوم پزشکی است و بدون هماهنگی همه بخشها به نتیجه نخواهد رسید.
رضوی با انتقاد از دوگانگی در استفاده از خدمات سلامت افزود: وقتی مسئولان و مردم از یک سیستم درمانی مشترک استفاده کنند کیفیت خدمات نیز ارتقا پیدا میکند، زیرا هیچ مدیری حاضر نخواهد شد سیستمی ضعیف برای مردم باقی بماند که خود نیز از آن استفاده میکند
معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اشاره به ظرفیت دانشکده دندانپزشکی یاسوج اضافه کرد: این مرکز نباید صرفاً به عنوان یک مجموعه درآمدزا دیده شود بلکه باید با ارائه خدمات ارزانقیمت و حتی یارانهای امکان بهرهمندی اقشار ضعیف از خدمات دندانپزشکی را فراهم کند
رضوی ادامه داد: سلامت هزینه نیست بلکه سرمایهگذاری برای آینده کشور است و هر میزان که در پیشگیری آموزش و سلامت جوانان هزینه شود در واقع برای آینده ایران سرمایهگذاری شده است.
وی همچنین با اشاره به وضعیت برخی بیمارستانهای کهگیلویه و بویراحمد گفت: ضریب اشغال تخت در برخی مراکز درمانی بالاست و وقتی این شاخص از حد استاندارد عبور کند کیفیت خدمات کاهش یافته و بخشی از مردم از دریافت خدمات محروم میشوند.
معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با بیان اینکه توسعه نظام سلامت تنها با ساخت بیمارستان محقق نمیشود، افزود: باید شبکهای پاسخگو نیاز مردرم باشیم و در این خصوص بهورز، پزشک عمومی، مراکز درمانی، آمبولانس و بیمارستانهای تخصصی در کنار هم قرار گیرد.
رضوی با اشاره به اهمیت پیشگیری از بیماریها اضافه کرد: اگر بیماریهایی مانند دیابت و فشار خون در مراحل اولیه شناسایی و کنترل شوند از بسیاری از نارساییهای کلیوی سکتههای مغزی و هزینههای سنگین درمان جلوگیری خواهد شد.
وی ادامه داد: برخی مناطق کشور نشان دادهاند که با تقویت نظام مراقبت و بیماریابی میتوان بار مراجعه به بیمارستانها را کاهش داد و ما نیز این مسیر را با جدیت دنبال خواهیم کرد.
معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در بازدید از بیمارستان امام سجاد یاسوج هم گفت: بخشی از کمبودهای استان مربوط به تجهیزات پزشکی و بخشی دیگر مربوط به نیروی انسانی متخصص و فوق تخصصی است که امیدواریم پس از جمعبندی بازدیدها بتوانیم در حد توان وزارت بهداشت برای رفع آنها کمک کنیم.
رضوی با اشاره به برخی بخشهای درمانی استان که به دلیل کمبود نیرو با ظرفیت کامل فعال نیستند افزود: بخشهایی مانند جراحی قلب و آنژیوگرافی ظرفیت بسیار خوبی دارند، اما محدودیت نیروی انسانی تخصصی باعث شده هنوز به شکل کامل فعال نشوند
وی به طرحهای نیمه تمام در حوزه بهداشت و درمان استان اشاره کرد و گفت: تصمیم دانشگاه علوم پزشکی یاسوج اولویت بر تکمیل طرحهای نیمهتمام بوده و به جای آغاز طرحهای جدید تلاش شده طرحهای موجود به سرانجام برسند.
رضویبا بیان اینکه هر زمان پیشرفت کاری طرحها به حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد برسد فرآیند تامین تجهیز آنها را آغاز میکنیم ادامه داد: تجهیزات پزشکی مورد نیاز به تدریج تامین خواهد شد
معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ادامه داد: تامین نیروی انسانی متخصص نیز همزمان در دستور کار قرار دارد و در تقسیمات کشوری بیمارستانهای مناطق محروم که آمادگی لازم را داشته باشند در اولویت تخصیص پزشکان متخصص و فوق تخصص قرار میگیرند.
وی افزود: تلاش میکنیم با راهاندازی بیمارستانهای جدید توسعه خدمات سرپایی و اصلاح آییننامهها ضریب اشغال تخت را در محدوده استاندارد ۷۰ تا ۷۵ درصد نگه داریم تا کیفیت خدمات حفظ شود.
معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اشاره به اختصاص اعتبارات ویژه به استان نیز گفت: برای دانشکده دندانپزشکی نیز تامین یونیتهای جدید در دستور کار است و حدود ۱۰ تا ۱۵ یونیت دیگر باید به این مجموعه اضافه میشود.
رضوی افزود: تجهیز بیمارستانهایی که در آستانه بهرهبرداری قرار دارند نیازمند اعتبارات سنگینی است، اما راهاندازی آنها جزو وظایف وزارت بهداشت محسوب میشود و تامین منابع برای این بخشها پیگیری خواهد شد.
وی همچنین از پیگیری تامین تجهیزات سرمایهای از جمله دستگاه سنگشکن و سیتی آنژیو برای استان خبر داد و گفت: هدف این است که خدمات تخصصی تا حد امکان در داخل استان ارائه شود تا مردم برای درمان مجبور به سفرهای طولانی نشوند.
معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اشاره به زمان راهاندازی کامل بخش قلب در بیمارستان امام سجاد یاسوج گفت تعیین زمان دقیق در حوزه درمان به دلیل وابستگی به تامین نیروی انسانی تخصصی دشوار است، زیرا تجهیزات ممکن است ظرف چند ماه تامین شوند، اما تربیت و جذب نیروی انسانی زمانبر است.
رضوی افزود: بخشی از نیروهای تخصصی در حال آموزش هستند و برای تامین برخی دیگر نیز از ظرفیت استانهای همجوار استفاده خواهیم کرد تا این بخشهای درمانی هرچه سریعتر فعال شوند و مردم از خدمات آن بهرهمند شوند.