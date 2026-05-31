کمربند شرقی خرمآباد در آستانه آسفالتریزی
معاون عمرانی استاندار لرستان گفت:طرح کمربند شرقی خرمآباد آماده آسفالت ریزی است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان
؛ معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار لرستان لرستان گفت:عملیات تراکم و انتخاب پیمانکار آسفالت طرح کمربند شرقی خرمآباد در دست انجام است و پس از آن مراحل آسفالتریزی طرح آغاز می شود.
مهدی مجیدی در بازدید از طرح کمربند شرقی خرمآباد افزود:عملیات زیرسازی این طرح به مراحل پایانی رسیده و لایه ی زیر اساس (ساببیس) به طور کامل اجرا شده است.
وی بیان کرد: همچنین لایه بیس که آخرین لایه پیش از آسفالت محسوب میشود، ریخته شده و در حال کوبیده شدن و رسیدن به تراکم مطلوب است.
مجیدی گفت:اجرای کامل کمربند شرقی خرمآباد نقش مهمی در کاهش حجم ترافیک شهری، توزیع مناسب بار تردد و بهبود شبکه ارتباطی شهر خواهد داشت.