استاندار مازندران از اجرایی شدن طرح توسعه استانهای شمالی با محوریت مازندران خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ استاندار مازندران در دومین جلسه شورای اداری استان، از اجرایی شدن طرح توسعه استانهای شمالی با محوریت مازندران و به دستور ویژه رئیسجمهور خبر داد.
اقای یونسی گفت: لایحهای جامع برای حل چالشهای مشترک سه استان شمالی در زمینهی تداخلات اراضی و پسروی دریای خزر در حال تدوین است تا برای تصویب به دولت ارائه شود.
او تأکید کرد که برنامههای بلندمدتی برای تغییر چهره زیرساختی استان در دست اجراست.
استاندار مازندران از پیشرفت محسوس در حل معضلات محیطزیستی استان خبر داد و گفت: چالش پسماند مازندران در مسیر رفع نهایی قرار دارد و برای حل اَبَرچالش فاضلاب، اعتباری بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان تخصیص یافته است تا این مشکل در همه شهرستانهای استان به طور کامل برطرف شود.
یونسی در تشریح طرح های پیشران و آیندهمحور استان، به برقراری مترو، احداث کنارگذر ساحلی و توسعه منطقه آزاد اشاره کرد و این طرحها را گامی بلند برای شکوفایی اقتصادی و تسهیل تردد در نوار شمالی کشور دانست.
وی از نهضت تکمیل پروژههای نیمهکاره در استان اشاره کرد و گفت: از مجموع ۲ هزار و ۷۰۰ پروژه نیمهتمام در مازندران، تاکنون ۲ هزار طرح با اعتبار ۱۱۰ همت به بهرهبرداری رسیده و در اختیار مردم قرار گرفته است.
آیت الله پیشنمازی نماینده مردم مازندران در مجلس خبرگان رهبری هم در این جلسه گفت: با توجه به توانمندیهای اقتصادی استان مازندران در زمینههای کشاورزی و دام و طیور، این استان با ادامه صادرات و حمایتها میتواند به قطبهای اقتصادی کشور از جمله در بخش گوشت تبدیل شود.
نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی هم در این جلسه، نقطه نظرهای خود را در زمینههای مختلف اعلام کردند و خواستار رفع مشکلات حوزههای انتخابیه خود شدند.
در این جلسه همچنین میثاق نامه همدلی طرح سبا امضا شد. میثاق نامهای برای عبور از پیک مصرف انرژی در فصل تابستان ۱۴۰۵.
لازم به ذکر است در متن این میثاق نامه آمده ایران خانه ماست و با رنج نسلها ساخته شده و امانتی است برای ما و برق تنها یک انرژی نیست بلکه قلب تپنده زندگی، تلاش و پیشرفت این سرزمین است. همچنین شعار مجریان این طرح ملی تا همیشه: سرافراز بمانی ایران، و ایران بماند برای فرزندان ما خواهد بود.
نجاتی و گزارش جلسه شورای اداری استان: