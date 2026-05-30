به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان؛ اسب اصیل سام اسعدی با مالکیت باشگاه فارهه در مسابقات اسبدوانی گنبد کاووس موفق به کسب عنوان قهرمانی رده اسب نژاد ترکمن شد.

این اسب اصیل که از شهرستان سلطانیه در این رقابت‌ها حضور یافته بود، زیر نظر مربی جوان خود حسن یعقوبی آماده این مسابقات شده بود و با درخششی بی رقیب، از تمامی رقبا پیشی گرفت.

در این دوره از مسابقات، سام اسعدی با حرکتی حساب شده و بی وقفه لحظات حساس را به سود خود رقم زد و موفق شد زودتر از دیگر رقیبان با فاصله از خط پایان عبور کند.

این پیروزی ارزشمند باشگاه فارهه را به سکوی نخست این دوره از مسابقات گنبد کاووس رساند.

قهرمانی این اسب از شهر سلطانیه بار دیگر نام سلطانیه را در تاریخ این مسابقات ماندگار ساخت.