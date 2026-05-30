پخش زنده
امروز: -
موکب کاملا مردمی بعثت مردم به همت خانه برکت آبدانان و به منظور نه گفتن به پلاستیک، کمک به محیط زیست، اقتصاد کشور و توانمندسازی محلات، برپا شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ مردم شهر آبدانان در کنار تجمعات شبانه، موکبهایی یا عنوان بعثت مردم، چرخهای وطن راهاندازی شده است که هر شب کیسههای پارچهای برای جایگزین کردن کیسههای پلاستیکی دوخته میشود.
دوخت کیسههای پارچهای نان به همت خیران و به صورت رایگان، تهیه میشود. دوخت این کیسهها از سوی خادمان فرهنگی شهرستان و خادمان افتخاری امامزاده سید صلاح الدین محمد آبدانان دوخته میشود.
در صورت اجرایی شدن این طرح در کل کشور، هر خانوار روزانه یک پلاستیک از چرخه مصرف کم میکند که حدود صد و بیست میلیارد تومان روزانه در مصرف پلاستیک صرفه جویی میشود.