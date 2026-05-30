برای افزایش پایداری شبکه، ارتقای کیفیت برق‌رسانی، کاهش خاموشی‌ها و تامین برق مطمئن برای سبزوار در فصل تابستان چهار هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال هزینه شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر شرکت برق سبزوار گفت: همکاران مدیریت برق شهرستان با برنامه‌ریزی دقیق و تلاش مستمر اقدامات موثری را در حوزه اصلاح، بهسازی، توسعه و هوشمندسازی شبکه برق به انجام رسانده‌اند تا تابستان پیش‌رو با کمترین مشکل و بالاترین کیفیت خدمت‌رسانی شود.

روح الله جلیلی با اشاره به مهم‌ ترین اقدامات انجام‌ شده در مدیریت برق سبزوار برای گذر موفق از روز‌های اوج مصرف امسال افزود: اصلاح و بازسازی ۶۶۰ کیلومتر شبکه برق فشار ضعیف و ارتقا به شبکه سبز با هدف تقویت مقطع شبکه، افزایش ظرفیت خطوط، رفع افت ولتاژ، افزایش ایمنی و بهبود کیفیت برق برخی از این تلاش‌ها بوده است.

وی ادامه داد: همچنین احداث ۲ کیلومتر شبکه فشار متوسط به منظور توسعه زیرساخت و تأمین برق هسته مرکزی شهر و تعویض ۹ هزار دستگاه چراغ گازی پرمصرف با چراغ‌های کم‌مصرف پربازده نیز انجام شده است.

جلیلی گفت: بازسازی کامل شبکه برق ۴۲ روستا در سطح شهرستان، نصب ۲۵ دستگاه ترانس هوایی عمومی با هدف رفع افت ولتاژ، افزایش ظرفیت شبکه و بهبود کیفیت برق‌رسانی، کنترل‌پذیری و هوشمندسازی هشت هزارو ۲۰۰ مشترک، راه‌اندازی مرکز راهبری شبکه و پایش بار ناحیه غرب استان در شهرستان سبزوار و تعویض ۸۰ دستگاه تابلو توزیع برق عمومی فرسوده در نقاط مختلف شهرستان اجرا شده است.

وی افزود: تداوم پایداری شبکه برق بدون همراهی و مشارکت مردم امکان‌پذیر نیست از این رو از شهروندان انتظار است با رعایت راهکار‌های ساده مدیریت مصرف همچون رعایت الگوی مصرف برق، کاهش استفاده از وسایل پر مصرف در ساعات اوج بار، پرهیز از استفاده همزمان وسایل برقی پرمصرف در ساعات اوج بار، تنظیم دمای وسایل سرمایشی در محدوده مناسب ۲۵ درجه، استفاده از نور طبیعی روز و روشنایی‌های کم‌مصرف، خاموش کردن وسایل برقی و روشنایی‌های غیرضروری یاری‌گر خادمان خود در صنعت برق باشند.

شهرستان سبزوار دارای ۲ هزار و ۲۲۱ کیلومتر شبکه فشار متوسط، ۲ هزار و ۳۹۳ دستگاه ترانسفور ماتور با مجموع قدرت ٣٤٠ مگاولت آمپر و ١٠۶۰ کیلومتر شبکه فشار ضعیف است.

از مجموع ۱۶۸ هزار و ۱۲۹ مشترک شهرستان ١۲۶ هزارمشترک خانگی و ٣ هزار مشترک کشاورزی و صنعتی هستند.