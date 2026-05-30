پخش زنده
امروز: -
کاهش چهار میلیون نفری گردشگران خارجی و افت ۸.۴ میلیارد دلاری درآمدهای گردشگری در آمریکا، زنگ هشدار جدی برای اقتصادی به صدا درآورده است که سالها از گردشگری، بهعنوان یکی از موتورهای اصلی رشد خود بهره میبرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ صنعت گردشگری آمریکا یکی از دشوارترین دورههای خود پس از همهگیری کرونا را تجربه کرد؛ دورهای که نه تحت تأثیر بحرانهای اقتصادی ، بلایای طبیعی یا محدودیت های بهداشتی بلکه پیامد مستقیم مجموعهای از تصمیمات سیاسی، تنشهای دیپلماتیک و تحولات ژئوپلیتیکی رقم خورد.
بر اساس برآوردهای منتشر شده ، آمریکا در سال ۲۰۲۵ حدود چهار میلیون گردشگر خارجی کمتر از سال پیش جذب کرد و در نتیجه، بیش از ۸.۴ میلیارد دلار از درآمدهای گردشگری خود را از دست داد. این آمارها نشان میدهد یکی از مهمترین بخشهای اقتصاد خدماتی آمریکا با چالشی ساختاری روبهرو شده است؛ چالشی که ریشه آن بیش از هر چیز در آسیب دیدن تصویر بینالمللی این کشور نهفته است.
تحلیلگران حوزه گردشگری معتقدند مجموعهای از سیاستهای تعرفهای، تشدید تنشهای کلامی با متحدان سنتی واشنگتن، طرح مباحثی همچون الحاق گرینلند و همچنین پیامدهای ناشی از درگیریهای نظامی در خاورمیانه، بهویژه جنگ ایران، نقش مهمی در کاهش جذابیت آمریکا برای گردشگران بینالمللی ایفا کرده است. در چنین شرایطی، تصویری که سالها از ایالات متحده بهعنوان مقصدی امن، پویا و جذاب در ذهن گردشگران جهانی شکل گرفته بود، با تردیدها و نگرانیهای فزاینده مواجه شده است.
در حالی که سیاستگذاران آمریکایی و مسئولان فیفا امید داشتند برگزاری جام جهانی فوتبال ۲۰۲۶ بتواند به احیای صنعت گردشگری این کشور کمک کند، ارزیابیهای جدید نشان میدهد این رویداد نیز بهتنهایی قادر به جبران خسارتهای وارد شده نخواهد بود. پیشبینیهای اولیه از ورود حدود یک میلیون گردشگر خارجی حکایت داشت، اما بسیاری از کارشناسان معتقدند میزان استقبال واقعی فاصله قابلتوجهی با این برآوردها خواهد داشت و اثر اقتصادی آن بسیار کمتر از انتظارات اولیه خواهد بود.
نشانههای این وضعیت در بازار اقامت و خدمات گردشگری نیز آشکار شده است. گزارشها حاکی از آن است که هتلهای شهرهای میزبان جام جهانی با سطحی از تقاضا مواجهاند که پایینتر از پیشبینیهای گذشته قرار دارد. همزمان، فعالان صنعت گردشگری در مناطق مختلف آمریکا از کاهش محسوس درآمدها و افت تقاضای سفر خبر میدهند.
یکی از مهمترین ابعاد این بحران، کاهش سفر شهروندان کانادایی به آمریکا است. کانادا که همواره بزرگترین بازار گردشگری ورودی آمریکا محسوب میشد، اکنون به کانون اصلی افت تقاضا تبدیل شده است. کاهش سفر شهروندان این کشور، آثار مستقیمی بر اقتصاد محلی بسیاری از شهرها و مقاصد گردشگری آمریکا برجای گذاشته و بخشی از رکود کنونی را تشدید کرده است.
پیامدهای این روند در سطح کسبوکارهای محلی نیز بهوضوح قابل مشاهده است. بسیاری از شرکتهای فعال در حوزه تورهای گردشگری، حملونقل، اقامت و خدمات تفریحی ناچار به تعدیل نیرو یا کاهش فعالیتهای خود شدهاند. کاهش درآمدها در برخی مناطق به حدی بوده که ادامه فعالیت اقتصادی برای بخشی از فعالان این صنعت با تردیدهای جدی مواجه شده است. حتی مجموعههای بزرگ گردشگری و تفریحی نیز از کاهش تعداد بازدیدکنندگان و افت نرخ اشغال مراکز اقامتی خود خبر دادهاند.
چشمانداز پیشرو نیز چندان امیدوارکننده به نظر نمیرسد. برآوردهای رسمی نشان میدهد روند بازگشت گردشگری بینالمللی آمریکا به سطح پیش از همهگیری کرونا ممکن است تا پایان دهه جاری میلادی نیز محقق نشود. علاوه بر این، تداوم تنشهای ژئوپلیتیکی و اختلال در مسیرهای هوایی بینالمللی، بهویژه در خاورمیانه، دسترسی بخشی از بازارهای مهم گردشگری آسیا به آمریکا را با دشواری مواجه کرده است.
کارشناسان معتقدند احیای جایگاه گردشگری آمریکا ، مستلزم بازنگری در رویکردهای کنونی و اتخاذ سیاستهایی است که بتواند اعتماد افکار عمومی جهانی را بازسازی کند. تقویت دیپلماسی عمومی، ترمیم روابط با شرکای سنتی، حمایت مؤثر از نهادهای بازاریابی گردشگری و پرهیز از سیاستهایی که به تضعیف تصویر بینالمللی کشور منجر میشود، از جمله اقداماتی است که برای خروج از وضعیت کنونی ضروری به نظر میرسد.
در این میان، سازمان «برند یواسای» بهعنوان بازوی رسمی بازاریابی گردشگری آمریکا، نقشی کلیدی در بازسازی تصویر این کشور در بازارهای جهانی برعهده دارد؛ نهادی که بسیاری از کارشناسان بر ضرورت تقویت منابع و اختیارات آن برای مقابله با روند نزولی کنونی تاکید میکنند.