مدیر دفتر نظارت بر خدمات مشترکین شرکت توزیع نیروی برق استان یزد، از پرداخت ۸ میلیارد و ۴۶۰ میلیون ریال پاداش به معرفی‌کنندگان مراکز استخراج غیرمجاز رمزارز در سال ۱۴۰۴ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، مهندس محمد نخجیری با اشاره به نقش مؤثر مشارکت مردمی در شناسایی و جمع‌آوری دستگاه‌های غیرمجازاستخراج رمز ارز در یزد، اظهار داشت: استفاده غیرمجاز از برق برای استخراج رمزارز، علاوه بر تحمیل خسارت به شبکه توزیع برق، موجب افزایش بار شبکه، افت کیفیت برق‌رسانی و تضییع حقوق سایر مشترکان می‌شود.

نخجیری افزود: به منظور تشویق شهروندان به همکاری در شناسایی این مراکز، از ابتدای اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۵ میزان پاداش معرفی ماینر‌های غیرمجاز افزایش یافته است؛ به‌گونه‌ای که برای کشف تا ۱۰ دستگاه ماینر، به ازای هر دستگاه ۳۰ میلیون ریال، برای دستگاه‌های یازدهم تا بیستم به ازای هر دستگاه ۲۰ میلیون ریال و از دستگاه بیست‌ویکم به بعد به ازای هر دستگاه ۱۰ میلیون ریال پاداش پرداخت می‌شود.

مدیر دفتر نظارت بر خدمات مشترکین شرکت توزیع نیروی برق استان یزد از شهروندان خواست در صورت مشاهده یا اطلاع از فعالیت مراکز استخراج غیرمجاز رمزارز، اطلاعات خود را از طریق سامانه پیامکی ۳۰۰۰۵۱۲۱ یا شماره تلفن ۱۲۱ اعلام کنند.

وی تأکید کرد: تمامی گزارش‌ها با حفظ کامل محرمانگی اطلاعات گزارش‌دهندگان بررسی و پیگیری خواهد شد و مشارکت مردم در این زمینه نقش مهمی در پایداری شبکه برق و جلوگیری از سوءاستفاده از انرژی دارد.