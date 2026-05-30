رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی در باز دید از محاکم تجدیدنظر استان بر لزوم تسریع و تدقیق در رسیدگی به پروندهها تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، ناصرعتباتی رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی به همراه پرویز عباسی معاون قضایی دادگستری استان از شعب محاکم تجدیدنظر استان بازدید و ضمن خداقوت به همکاران در جریان مشکلات و نیازمندیهای آنان قرار گرفت.
عتباتی در خلال بازدید خود ضمن صحبت با تک تک همکاران قضایی و اداری به انجام مسئولیتهای سپرده شده به بهترین نحو ممکن و ارائه خدمات به مراجعین و اصحاب پرونده به شایستهترین صورت تاکید نمود.
رئیس کل دادگستری استان در این بازدید به تسریع و تدقیق در پروندهها تاکید و از همکاران تجدیدنظر خواست با دیدگاه آموزش و ارشادی در خصوص پروندهها به شعب بدوی کمک کنند تا میزان اتقان آراء به حداکثر میزان خود در استان برسد.
مقام ارشد قضایی استان تکریم مراجعین و انجام به موقع کار آنها و سرعت بخشیدن به رسیدگیها را از همکاران محاکم تجدیدنظر خود خواست و رضایت الهی را در رضایت خلق الله عنوان کرد.