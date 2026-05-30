به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، ناصرعتباتی رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی به همراه پرویز عباسی معاون قضایی دادگستری استان از شعب محاکم تجدیدنظر استان بازدید و ضمن خداقوت به همکاران در جریان مشکلات و نیازمندی‌های آنان قرار گرفت.

عتباتی در خلال بازدید خود ضمن صحبت با تک تک همکاران قضایی و اداری به انجام مسئولیت‌های سپرده شده به بهترین نحو ممکن و ارائه خدمات به مراجعین و اصحاب پرونده به شایسته‌ترین صورت تاکید نمود.

رئیس کل دادگستری استان در این بازدید به تسریع و تدقیق در پرونده‌ها تاکید و از همکاران تجدیدنظر خواست با دیدگاه آموزش و ارشادی در خصوص پرونده‌ها به شعب بدوی کمک کنند تا میزان اتقان آراء به حداکثر میزان خود در استان برسد.

مقام ارشد قضایی استان تکریم مراجعین و انجام به موقع کار آنها و سرعت بخشیدن به رسیدگی‌ها را از همکاران محاکم تجدیدنظر خود خواست و رضایت الهی را در رضایت خلق الله عنوان کرد.