وزیر دادگستری و معاونان وزارت دادگستری، در این نشست به ارائه گزارش عملکرد وزارت دادگستری در جمع آوری مستندات حقوقی، جهت طرح شکایت علیه دشمن آمریکایی صهیونی و روند نظارت بر بازار و عملکرد تعزیرات پرداختند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، امین حسین رحیمی وزیر دادگستری گفت: در طول جنگ و تا به امروز مستند سازی جنایات دشمنان تعطیل نشده است.

وزیر دادگستری افزود: همکاران ما هر شب در تجمعات میادین به جمع آوری وکالت از مردم میپردازند تا در محاکم داخلی و بین المللی مبنای شکایات علیه دشمن آمریکائی صهیونی باشند.

سید محمد مهدی غمامی معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری از ارزش ریالی پرونده‌های تعزیزاتی رسیدگی شده از ابتدای جنگ تا ۳ خرداد را حدود ۲۶ همت اعلام کرد.

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری لایحه اصلاح قوانین تعزیراتی و قوانین مربوط به قیمت گذاری در مجلس را ضروری دانست و گفت: چنانچه این مسائل برطرف شود، اقدامات وزارت دادگستری و تعزیرات بهتر و سریع‌تر انجام خواهد شد.

مهدی غمامی، رفع خلاء قوانین حقوقی جهت رسیدگی هر چه بهتر به جنایات دشمنان را ضروری دانست و اصلاح هر چه سریع‌تر این قوانین و تصویب لوایح مربوط را از نمایندگان حاضر، مطالبه کرد.

در ادامه جلسه پرسش و پاسخ بین نمایندگان مجلس استان تهران و وزیر دادگستری، رئیس سازمان تعزیرات و معاونین وزارت دادگستری درباره اقدامات حقوقی علیه جنایتکاران و روند نظارت بر بازار و مهار گرانفروشی انجام شد و خلاء‌های قانونی و ظرفیت‌های موجود مورد بررسی و تبادل افکار قرار گرفت.

در ادامه نشست مهدی کوچک زاده درباره وضع بررسی لایحه جنایات بین المللی لایحه پیوستن ایران به سلاح‌های متعارف سوالاتی را از مسئولان وزارت دادگستری مطرح کرد.

حجت الاسلام رسایی، از نمایندگان مجلس به بررسی اختیارات ضابطین قضائی پرداخت و به ابهام در فرایند رسیدگی ضابطین و اختیارات آنها، انتقاد کرد و گفت: گاهی در یک تخلف، تصمیم‌ها و رفتار‌های مختلفی از سوی ضابطین دیده می‌شود.

رسایی با قدردانی از مردم حماسه سازی که بیش از ۳ ماه است در میادین از کشور دفاع میکنند، پیشنهاد کرد اجرای احکام صادره قوه قضائیه درباره جنایتکاران در میادین و در مقابل دیدگان این مردم حماسه ساز باشد تا هم بازدارندگی لازم را داشته باشد و هم مردم بدانند مطالبات آنها مورد توجه قوه قضائیه است.

فرهاد بشیری، از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، فهرستی از مطالبات مجلس از قوه قضائیه را از جمله مستندسازی هر چه دقیق‌تر جنایات دشمنان صهیونی_آمریکایی، و رسیدگی بیشتر و دقیق‌تر به مطالبات مردم در بازار و مهار گرانی مطرح کرد.

وی همچنین گفت: قوه قضائیه می‌تواند از ظرفیت مجلس در ساماندهی امور و کنترل گرانی استفاده کند.

سید مرتضی محمودی نماینده مجلس شورای اسلامی در این نشست به عملکرد ضعیف تعزیرات بر بازار انتقاد کرد و کنترل‌ها بر گرانی و روند بازار را کافی و برای مردم ملموس ندانست.

وی با اشاره به بیانات اخیر رهبر انقلاب در مردمی سازی اقتصاد، تدوین طرح جامع برای نظارت بر بازار با مشارکت مردم را ضروری دانست و تشکیل قرارگاه اقتصادی ویژه جنگ را بسیار لازم دانست و از عدم تشکیل چنین قرارگاهی ابراز تاسف کرد.

با توجه به تاکیدات جدی رهبر انقلاب در مبارزه با فساد، محمودی، در زمینه امید آفرینی برای مردم، ایجاد این امید آفرینی را مستلزم نقش آفرینی هر چه بیشتر قوه قضائیه در مشکلات داخلی دانست.

علی خزائی، از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، از وزیر خواست بصورت سرزده بین مردم و بازاریان حاضر شوید تا از نزدیک شاهد روند افزایش قیمت‌ها باشید.

وی با اشاره به فرمان رهبر شهید درباره مبارزه با فساد اقتصادی، احیاء آن پیام و عمل به آن را بسیار موثر دانست و بخشی از بیانات رهبر انقلاب درباره برخورد یکسان، بدون تبعیض و عادلانه با فساد را بازخوانی کرد؛ از جمله اینکه ضربه عدالت باید بسیار قاطع و بدپن تبعیض باشد.

منوچهر متکی، نماینده مجلس شورای اسلامی، درباره ضرورت افزایش رقم کالا برگ‌ها با توجه به روند افزایشی تورم گفت و راهکار‌هایی برای مبارزه با گرانی و گرانفروشی و احتکار از طریق سازمان تغزیرات ارائه داد.

از جمله پیشنهادات آقای متکی معرفی محتکرین و گرانفروشان به مردم حاضر در میادین دانست.

آقای متکی، با یادآوری مطالبه امام شهید، بر محاکمه جنایتکاران آمریکائی_ صهیونی در محاکم داخلی و صدور حکم قصاص برای ترامپ و نتانیاهو تاکید کرد؛ مشابه صدور حکم ارتداد برای سلمان رشدی که اجرای آن به مسلمانان واگذار شد و از آن زمان تا به حال سلمان رشدی نتوانسته با آرامش زندگی کند.

آقای روح الامینی، نماینده مجلس شورای اسلامی بر استفاده از ظرفیت رسانه ملی و رسانه خانه ملت در معرفی جنایتکاران و مجرمان اقتصادی تاکید کرد و برخورد با دانه درشت‌ها را خواستار شد.

رضا تقی پور انوری، از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در نشست مشترک نمایندگان مجلس استان تهران با وزارت دادگستری، به وضع نامتعارف و بی منطق گرانی انتقاد کرد و عرضه کمتر از تقاضا و عملکرد نامطلوب بورس کالا را را یکی از عوامل مهم گرانی دانست که باید هر چه زودتر چاره‌ای برای آن اندیشید.

حجت الاسلام سلیمی، به برخی مسائل خودروسازی و افزایش قیمت خودرو‌ها اشاره کرد و نقش سازمان تعزیرات را در مبارزه با گرانفروشی خودرو بسیار مهم و سازنده دانست که به درستی انجام نمی‌شود. وی در زمینه معرفی فیلترسازان و فیلتر شکن سازان توسط نهاد‌های زیر مجموعه قوه قضائیه از جمله سازمان تعزیرات را ضروری دانست و برای مبارزه با گران سازی ارز و معرفی دانه درشت‌ها و افرادی که دستور به افزایش ارز می‌دهند را از قوه قضائیه مطالبه کرد.

خانم لاجوردی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، درباره اجرای دقیق‌تر قانون در زمان جنگ گفت و به تهدید‌های امنیتی نظیر تشکیل ستاد غیر قانونی ویژه ساماندهی فضای مجازی در دولت انتقاد کرد و عملکرد دولت با توجه به رای دیوان عدالت اداری را بدعتی دانست که باید در مقابل آن ایستاد. این نماینده مجلس پاسخ قوه قضائیه را در این رابطه خواستار شد.

مجتبی رحماندوست، نماینده مجلس، درباره جلوگیری از نفوذ یهودیان را در کشور هشدار داد و گفت: نفوذیان را هر چه سریع‌تر معرفی و محاکمه کنید. از عملکرد ضعیف قوه قضائیه در برخورد با گرانفروشی‌ها اظهار تاسف کرد.

روح اله ایزدخواه، نماینده مجلس شورای اسلامی، به عرضه خودرو، ورق و میل گرد به قیمت دلار انتقاد کرد و افزود: اگر این موضوع و ورود انحصاری به این سه حوزه برطرف شود، حباب گرانی برطرف می‌شود.

محمد سراج نماینده مجلس شورای اسلامی، از وزارت دادگستری خواست از حیثیت تعزیرات دفاع کنند و راهکار‌های سازنده‌ای برای مقابله با ارائه بی کیفیت و گران قیمت آرد و نان ارائه دهید. وی درخواست کرد از نیرو‌های مردمی و با تجربه دفاع مقدس در مدیریت بازار استفاده شود.

سراج یمی از عوامل گران سازی را برخی بستر‌های فضای مجازی نظیر دیوار، شیپور و ... دانست که مبنای بسیاری از گران سازی‌های دستوری هستند.

ابراهیم عزیزی نماینده مجلس شورای اسلامی، در این نشست، موضوع تداخل صلاحیت‌ها در دادگاه‌ها را یکی از مشکلات در عملکرد تعزیرات دانست و عامل دیگر را کثرت قوانین و مقررات و عدم اشراف مردم و مسئولان تعزیرات بر قوانین را یکی دیگر از موانع موجود دانست. وی شفافیت، افزایش ظرفیت رسیدگی، استاندارد سازی رسیدگی و تمرکز بر اصلاح بازار را از سازمان تعزیرات خواستار شد.

در پایان علی فرهادی اقدامات سازمان تعزیرات حکومتی در مبارزه با گرانفروشی و احتکار را برشمرد.