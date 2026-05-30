گیسوم در مدار جهانی شدن؛ ماسوله در ایستگاه پایانی

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان، استاندار گیلان امروز در نشست بررسی روند ثبت جهانی آثار تاریخی و گردشگری استان از تلاش‌ها برای رفع موانع ثبت جهانی شهر تاریخی ماسوله و پیگیری پرونده ثبت بین‌المللی گیسوم تالش خبر داد و گفت: در تلاشیم این دو اثر تاریخی و گردشگری بزودی در فهرست جهانی یونسکو قرار گیرند.

هادی حق شناس در جلسه بررسی روند ثبت جهانی شهر تاریخی ماسوله و روستای گیسوم که با حضور مدیران دستگاه‌های اجرایی استان و مسئولان شهرستان‌های فومن و تالش و همچنین معاون وزیر میراث فرهنگی به صورت ارتباط تصویری در سالن شهید انصاری استانداری برگزار شد، با اشاره به اهمیت ثبت جهانی گفت: ماسوله به عنوان یک اثر تمدنی ارزشمند از سال‌های گذشته در مسیر ثبت جهانی قرار گرفته و امیدواریم با رفع موانع موجود، در سال ۲۰۲۷ شاهد ثبت جهانی این شهر تاریخی باشیم.

وی با بیان اینکه ماسوله دارای پیشینه‌ای چند هزار ساله و از مهم‌ترین ظرفیت‌های فرهنگی و تاریخی کشور است، افزود: وزارت میراث فرهنگی و مسئولان استانی با جدیت در حال پیگیری نهایی شدن این پرونده هستند تا زمینه ثبت جهانی این اثر فاخر فراهم شود.

استاندار به پرونده ثبت جهانی روستای گیسوم نیز اشاره کرد و گفت: از میان ۱۰۰ روستای منتخب کشور، هشت روستا به مرحله نهایی معرفی برای ثبت جهانی راه یافته‌اند که گیسوم به عنوان نماینده استان گیلان در این فهرست قرار داردو در مدار جهانی شدن است.

حق شناس بر ضرورت همکاری همه دستگاه‌های اجرایی در تکمیل الزامات این پرونده تاکید و بیان کرد: در این جلسه مقرر شد دستگاه‌های مختلف از جمله منابع طبیعی، محیط زیست، راه و شهرسازی، شهرداری‌ها و فرمانداری‌ها هر اقدامی که برای تسریع در فرآیند ثبت جهانی گیسوم لازم است در سریع‌ترین زمان ممکن انجام دهند.

وی با تأکید بر اینکه برای ثبت جهانی گیسوم هیچ مشکل مالی و اعتباری وجود ندارد، گفت: تمامی ظرفیت‌های استان برای تکمیل این پرونده به کار گرفته خواهد شد تا این منطقه ارزشمند به عنوان یک مقصد گردشگری بین‌المللی بیش از پیش معرفی شود.

استاندار ثبت جهانی گیسوم و ماسوله را فرصتی مهم برای توسعه گردشگری استان دانست و افزود: بدون تردید ثبت جهانی این اماکن تاریخی، توجه گردشگران داخلی و خارجی را بیش از گذشته به گیلان جلب خواهد کرد و می‌تواند بر مزیت‌های اقتصادی، فرهنگی و گردشگری استان بیفزاید.

حق شناس همچنین دستور داد که کمیته ویژه‌ای در مسیر جهانی شدن ماسوله و گیسوم تشکیل و موارد مصوب جلسه را پیگیری کند تا در جلسه آتی ضمن رفع موانع، حامل خبر‌های خوبی برای هم استانی‌ها باشیم.

وی با اشاره به ظرفیت‌های گردشگری و تاریخی گیلان گفت: فرودگاه بین‌المللی سردار جنگل رشت امروز به نقطه قابل قبولی در حوزه حمل‌ونقل هوایی رسیده و تعداد پرواز‌های هفتگی آن به ۸۰ پرواز افزایش یافته است.

حق شناس با بیان اینکه به طور میانگین روزانه بین ۱۱ تا ۱۲ پرواز از فرودگاه رشت انجام می‌شود، افزود: پرواز بغداد هفته گذشته برقرار شد و از ۲۰ خرداد نیز پرواز استانبول آغاز خواهد شد که استقبال خوبی از آن صورت گرفته است.

وی توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل را لازمه رونق گردشگری استان دانست و گفت: افزایش مسیر‌های پروازی می‌تواند در معرفی هرچه بهتر ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی گیلان نقش مؤثری ایفا کند.

دکتر انوشیروان محسنی معاون وزیر میراث فرهنگی با اشاره به شاخص‌های سازمان جهانی گردشگری برای انتخاب روستا‌های نمونه گفت: این سازمان ۹ مولفه مشخص دارد که باید در روستا‌ها رعایت و معرفی شود تا به عنوان مقصد بین‌المللی پذیرفته شوند.

محسنی با اشاره به روند انتخاب روستا‌ها افزود: در سال ۲۰۲۳ روستا‌هایی از آذربایجان شرقی و خراسان جنوبی و در سال ۲۰۲۵ نیز سه روستا از قشم، کرمان و مازندران معرفی شدند.

وی با تاکید بر لزوم حفظ اصالت فرهنگی در این روستا‌ها تصریح کرد: روستای گیسوم به دلیل ظرفیت پذیرش مسافران خارجی، جایگاه ویژه‌ای دارد و لازم است با توجه ویژه به این روستا، زیرساخت‌های لازم برای معرفی آن فراهم شود

یوسف سلمان‌خواه، مدیرکل میراث‌فرهنگی و گردشگری و صنایع‌دستی گیلان در تشریح آخرین وضعیت پرونده‌های جهانی استان گفت: پرونده روستای گیسوم باید تا ۱۶ خرداد تکمیل شود تا ارزیابان برای بررسی میدانی به روستا مراجعه کنند.

با توجه به سخت‌گیرانه بودن ۹ شاخص سازمان جهانی گردشگری، مسائلی همچون زیست‌محیطی، اقتصادی، حکمرانی روستا، مدیریت پسماند و روایت‌گری روستا باید در دستور کار قرار گیرد و بر اساس صورت‌جلسه تنظیم شده، اقدامات با سرعت بیشتری انجام می‌شود.

وی در خصوص پرونده ثبت جهانی ماسوله نیز اظهار داشت: ماسوله از سال ۲۰۰۷ در فهرست موقت قرار داشت که پرونده آن در سال ۲۰۲۳ تکمیل شد، اما در اجلاس ریاض به دلیل برخی اشکالات بازگشت خورد. پس از اصلاح پرونده توسط تیم تخصصی و فنی در مردادماه سال گذشته، ارزیابان ۱۵ مرداد امسال وارد ایران خواهند شد و پس از یک هفته ارزیابی و طی مراحل لازم، امیدواریم ماسوله در سال ۲۰۲۷ به ثبت جهانی برسد.