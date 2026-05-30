عاشقان ولایت با صفوف به هم پیوسته خود در میادین استان مرکزی، دفاع از انقلاب اسلامی و حمایت از نیرو‌های مسلح را فریاد زدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ شب گذشته میادین و خیابان‌های سایر شهر‌های استان مرکزی صحنه حضور پر شور مردم بود.

پاسداری هوشمندانه مردم استان مرکزی از ایران و انقلاب اسلامی در شب‌های اقتدار و همبستگی، حالا به سه ماه رسیده و همچنان حضور صف به صف مردم در دفاع از ارزش‌های انقلاب اسلامی و حمایت از نیرو‌های مسلح را شاهد هستیم.

این انسجام و یکپارچگی، مسئولان و طیف‌های سیاسی را دعوت به وحدت و همدلی می‌کند تا پیرو سخنان امام خامنه ایی (مد ظله العالی) از ایران اسلامی یک صدای واحدِ مقتدر به گوش برسد.

از کوچه تا اجتماع، این شب‌ها رد قدم‌های مردمی است که صمیمی و استوار، شانه به شانه یکدیگر ایستاده‌اند تا با فریاد‌های رسای «الله‌اکبر» را به یاد روز‌های پیروزی انقلاب در بهار ۵۷ دشمنان قسم خورده را ناامید ساخته و از نیرو‌های مسلح کشورمان حمایت کنند.