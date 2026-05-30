جنگ تحمیلی سوم؛ بزنگاهی سرنوشتساز برای اقتدار و عزت ملی
شرایط کنونی کشور که در امتداد جنگ تحمیلی سوم قرار دارد، صرفاً یک رویارویی نظامی یا سیاسی نیست، بلکه به عنوان یکی از حساسترین بزنگاهها، فرصتی برای دستیابی به اقتدار، عزت ملی و ترسیم آیندهای متفاوت برای ملت ایران محسوب میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، این دوره، به مثابه یکی از بزنگاههای حساس تاریخی، فرصتی بیبدیل را برای ملت ایران در جهت دستیابی به سطوح بالاتری از اقتدار و عزت ملی فراهم آورده است. کارشناسان معتقدند عبور موفقیتآمیز از این مقطع، زمینهساز ترسیم آیندهای متفاوت و درخشانتر برای کشور خواهد بود که در آن، جایگاه ایران در عرصه منطقهای و بینالمللی تقویت خواهد شد. این روند، نیازمند درک عمیق از پیچیدگیهای شرایط و همدلی ملی برای پیمودن مسیر پیش رو به سوی اهداف عالیه است