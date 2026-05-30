سرپرست مدیریت امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی فارس گفت: سالانه ۶۴ میلیون شاخه گل در گلخانههای استان تولید و به بازارهای داخلی و خارجی عرضه میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس، محمد صادق فانی افزود : در حال حاضر ۵۱ هکتار گلخانه در استان به تولید گل شاخه بریده اختصاص یافته است که به طور میانگین در هر متر مربع، ۱۲۵ شاخه گل تولید میشود.
عمده گل های شاخه بریده در شهرستانهای شیراز، مرودشت، سپیدان و بیضا تولید می شود.
وی بیان داشت: فانی، رز، داوودی، آنتوریوم و لیسیانتوس از مهمترین گونههای گل شاخه بریده تولیدی در استان است و اغلب این گلخانهها از سیستم کشت هیدروپونیک استفاده میکنند که این روش به افزایش عملکرد در واحد سطح کمک شایانی می کند.
سرپرست مدیریت امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی فارس تأکید کرد: حمایت از تولیدکنندگان و رفع مشکلات بهرهبرداران در کنار تسهیل فرآیندهای صادراتی، نقش کلیدی در افزایش سودآوری این صنعت و ارزش افزوده آن برای کشور خواهد داشت.