به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان استهبان گفت: کشت ذرت در ۷۰۰ هکتار مزارع این شهرستان در حال اجرا است و پیش بینی می‌شود حدود ۵۴۰ هکتار به کاشت ذرت دانه‌ای و ۱۶۰ هکتار به کشت ذرت علوفه‌ای اختصاص یابد.

مهدی اعیان منش با بیان اینکه کشت این محصول تا پایان تیر به پایان برسد افزود: پیش بینی می‌شود در مجموع چهار هزار و ۵۰۰ تن ذرت دانه‌ای و ۹ هزار تن ذرت علوفه‌ای برای مصرف خوراک دام این شهرستان تولید شود.

مدیر جهاد کشاورزی استهبان بیان کرد: با هدف افزایش کارایی مصرف آب در واحد سطح و ارتقای تولید، طرح‌های تحقیقاتی و ترویجی متنوعی از جمله طرح مقایسه ارقام مختلف ذرت در مزارع منطقه در حال اجرا است.

شهرستان استهبان در جنوب شرق فارس و در فاصله ۱۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.