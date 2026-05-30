پخش زنده
امروز: -
بزرگترین مجتمع آموزشی و تربیتی کشور با هدف پاسداشت شهدای دانشآموز میناب و با یادبود «شهدای شجره طیبه میناب» در زمینی به مساحت ۳۲ هزار متر مربع در شهر صدرا ساخته میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس، این مجتمع که توسط مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی ابوعلی سینا پیشنهاد و تصویب شده است، شامل دو بخش دخترانه و پسرانه خواهد بود و نیازهای آموزشی منطقه صدرا و خانواده کارکنان این مرکز را برطرف میکند.
حشمتالله صلاحی، عضو هیأتمدیره بیمارستان پیوند اعضا ابوعلیسینا شیراز گفت: این طرح در راستای گسترش فضاهای آموزشی و پرورشی و با کاربری آموزشی برای دختران و پسران در حال اجرا است.
وی افزود: مرکز دخترانه با ظرفیت هزار دانشآموز در ۱۷ هزار متر مربع زمین و زیربنای ۳ هزار متر مربع با هزینه ۱۲۰۰ میلیارد ریال و مرکز پسرانه با ظرفیت حداقل هزار دانشآموز در ۱۵ هزار متر مربع زمین و زیربنای ۶ هزار متر مربع با هزینه ۲۴۰۰ میلیارد ریال ساخته خواهد شد.
صلاحی با تأکید بر نیاز به حمایت خیران، بیان کرد: بخشی از هزینهها توسط خیران و بخشی دیگر از محل اعتبارات مرکز ابوعلی سینا تأمین میشود.
عضو هیأتمدیره بیمارستان پیوند اعضا ابوعلیسینا شیراز گفت: این مجتمعها علاوه بر کلاسهای مجهز به سیستم هوشمند، دارای فضاهای ورزشی، آزمایشگاه، سالن آمفیتئاتر و سایر امکانات مورد نیاز برای پرورش نسلی توانمند خواهند بود.