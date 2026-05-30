معاون وزیر ارتباطات: بیش از ۱۳ میلیون ساختمان در کشور پلاک ندارد
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و مدیرعامل شرکت ملی پست گفت: بیش از یک میلیون معبر بدون نام و بیش از ۱۳ میلیون ساختمان بدون پلاک در کشور وجود دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،
محمد احمدی امروز در دیدار با استاندار خراسان رضوی با اشاره به اجرای پروژه ملی «جینف» افزود: این موضوع اهمیت اجرای طرح جی نف را دوچندان میکند.
وی اظهار کرد: اجرای طرح جینف پیشرفت خوبی داشته و دستگاههای اجرایی مختلف پای کار هستند؛ رئیسجمهور پیشرفت این طرح را پیگیری میکند در همین راستا ۲ کتابچه در حوزه پیادهسازی و پایداری طرح تهیه شده و شهرداریها و فرمانداریها نیز نقش کلیدی در اجرای آن دارند.
مدیرعامل شرکت ملی پست گفت: یکی از موانع جدی اجرای این طرح در سال گذشته عدم همکاری سازمان شهرداریها و دهیاریها بود که امروز وفاق خوبی ایجاد شده، تفاهمنامه مربوط به امضا رسیده و این مشکل برطرف شده است.
استاندار خراسان رضوی نیز در این دیدار با تأکید بر اهمیت توسعه روابط تجاری با افغانستان گفت: ایران و افغانستان در حوزه واردات و صادرات به یکدیگر نیازمند هستند و باید سازوکاری پایدار طراحی شود تا تجارت میان دو کشور بدون معطلی و با سهولت انجام شود.
غلامحسین مظفری افزود: یکی از موضوعات مهم در تجارت با افغانستان، چه در حوزه واردات و چه صادرات این است که هر دو طرف به یکدیگر نیازمند هستند و این موضوع برای ما و طرف مقابل اهمیت دارد.
وی اظهار کرد: باید روش و سازوکاری پایدار برای تعاملات پستی میان ایران و افغانستان طراحی شود تا تجارت بدون معطلی و با سهولت انجام شود، زیرا این موضوع یک فرصت و امکان بسیار مناسب برای استان است.
استاندار خراسان رضوی با اشاره به ظرفیتهای موجود در تجارت با افغانستان گفت: در حوزه خارجی اگرچه محدودیتهایی از نظر مسائل امنیتی و گمرکی وجود دارد، اما با توجه به حضور گسترده اتباع افغانستان در کشور ظرفیتهای قابل توجهی نیز وجود دارد.
مظفری افزود: برخی از این افراد فعالیتهای اقتصادی گسترده دارند و برخی نیز کارگر هستند، اما قریب به اتفاق درآمد خود را به افغانستان ارسال میکنند.
وی پیشنهاد داد که بستری فراهم شود تا به جای انتقال پول، امکان تأمین کالا برای آنها فراهم شود. صادرات نیز میتواند به صورت ریالی انجام شود که این موضوع هم به تولید ملی کمک میکند و هم باعث میشود کالاها به جای خرید ارزی، به صورت ریالی تهیه شوند.
استاندار خراسان رضوی گفت: اگر این امکان در حوزه پست فراهم شود، میتوان در دوغارون نیز مجموعهای را برای این منظور ایجاد کرد و شبکه تجارت خرد و تجارت چمدانی را به صورت سازمانیافته از طریق پست مدیریت کرد تا کالاها در مشهد پلمب شده و در هرات یا سایر شهرهای افغانستان تحویل گیرنده شود.
مظفری با اشاره به ظرفیتهای اقتصادی استان اظهار کرد: به طور متوسط هر سه سال یک بار تقریباً همه جمعیت کشور به مشهد سفر میکنند. بیش از ۵۰ تا ۶۰ درصد اقتصاد استان مبتنی بر خدمات است و اگر بتوانیم شبکه مناسبی برای ارائه خدمات و توزیع کالا طراحی کنیم، فرصتهای بسیار بزرگی چه برای استان و چه برای کشور ایجاد خواهد شد.
وی ادامه داد: یکی از مشکلات موجود، ارسال کالاها و سوغات است. اگر شرایطی فراهم شود که زائران و خریداران بتوانند در همان محل خرید با اطمینان نسبت به ارسال سوغات و کالاهای خود اقدام کنند، این موضوع میتواند در حوزه داخلی و خارجی بسیار اثرگذار باشد.
مظفری با تأکید بر اهمیت توسعه مشاغل خانگی گفت: بخش قابل توجهی از این مشاغل به حوزه توزیع و ارسال محصولات وابسته است و اگر بتوانیم در این زمینه کمکی انجام دهیم، حتما حمایت خواهیم کرد.
استاندار خراسان رضوی با اشاره به ظرفیتهای شرکت ملی پست اظهار کرد: واقعیت آن است که پست از ظرفیتهای بسیار خوبی برخوردار است.
وی افزود: این مجموعه دارای اعتبار و جایگاه ارزشمندی است که میتوان از آن به شکل مطلوب استفاده کرد و حتی در شرایط خاص نیز از این اعتبار برای خلق ثروت و ایجاد فرصتهای اقتصادی بهره برد.