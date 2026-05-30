مسئولان استانی و شهرستانی امروز با حضور در درمانگاه تأمین اجتماعی مهاباد، روند خدمات‌دهی به مردم را از نزدیک بررسی کردند. در این بازدید که با هدف رسیدگی به مطالبات مردمی صورت گرفت، از اختصاص ۱۴۰ میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل عملیات اجرایی بیمارستان ۶۴ تختخوابی تأمین اجتماعی مهاباد خبر داده شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، در پی مطالبات مردمی مبنی بر لزوم رسیدگی به وضعیت خدمات‌دهی درمانی تأمین اجتماعی، مسئولان استانی و شهرستانی امروز از درمانگاه تأمین اجتماعی مهاباد بازدید کردند. در این بازدید، کمبود پزشک متخصص و سختی دریافت نوبت، به عنوان مهمترین دغدغه‌های شهروندان مطرح شد.

مدیر درمان تأمین اجتماعی آذربایجان غربی، میر نادر موسوی، در این خصوص قول مساعد داد تا با تجهیز و تأمین نیروی انسانی مورد نیاز، مشکلات این درمانگاه در اسرع وقت برطرف گردد.

در ادامه، مسئولان از بیمارستان ۶۴ تختخوابی تأمین اجتماعی مهاباد که پیشرفت فیزیکی ۷۰ درصدی دارد، بازدید کردند. در این بازدید اعلام شد که مبلغ ۱۴۰ میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل این پروژه اختصاص یافته است. از این میزان، ۶۰ میلیارد تومان مصوب شده و عملیات اجرایی آن به زودی آغاز خواهد شد.

سلام سوده، نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به پیشرفت ۷۰ درصدی بیمارستان ۶۴ تختخوابی مهاباد، اظهار داشت: به دلیل عدم تأمین اعتبار، روند اجرای پروژه با تأخیر مواجه بود.

با پیگیری‌های صورت گرفته، ۱۴۰ میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده که ۶۰ میلیارد تومان آن مصوب و عملیات اجرایی آن در این هفته آغاز خواهد شد. طبق دستورالعمل دولت برای پروژه‌های بالای ۵۰ درصد پیشرفت، این طرح نیز با هدف اتمام در سال جاری یا نیمه اول سال ۱۴۰۶، تسریع خواهد یافت.

با تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام درمانی در مهاباد، این شهرستان پتانسیل تبدیل شدن به یکی از قطب‌های درمانی مهم در سطح استان را خواهد داشت.