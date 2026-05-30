پخش زنده
امروز: -
بیش از ۵۴ هزار نفراز بناهای تاریخی استان در تعطیلات عید قربان بازدید کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ معاون میراثفرهنگی استان از ثبت ۵۴ هزار و ۷۰۰ بازدید از بناهای تاریخی استان در ایام تعطیلات عید سعید قربان خبر داد وگفت: این میزان بازدید از مجموعههای تاریخی، ابنیه شاخص و برخی از محورهای مهم گردشگری استان، نشاندهنده جایگاه ممتاز اصفهان در سبد سفرهای فرهنگی و تاریخی کشور است.
روح الله سیدالعسگری با اشاره به همافزایی میان جاذبههای طبیعی و میراثی در افزایش ماندگاری سفر افزود: تجربه سالهای گذشته نشان داده است که هر زمان جریان زاینده رود در بستر شهر اصفهان برقرار میشود، فضای عمومی شهر، سرزندگی اجتماعی، حضور گردشگران و بازدید از بناهای تاریخی نیز افزایش مییابد.
وی ادامه داد: پیوندمیان رودخانه، پلهای تاریخی، محورهای شهری و بافت پیرامونی آن، یکی از مهمترین مؤلفههای شکلدهنده شخصیت تاریخی اصفهان است و به همین دلیل، زایندهرود تأثیر مستقیمی بر ارتقای تجربه گردشگری در شهر دارد.
سید العسگری بابیان اینکه بر اساس برنامهریزی ها، از دهم خرداد شاهد بازگشایی زاینده رود در اصفهان خواهیم بود، گفت: پیشبینی ما این است که با جاری شدن دوباره آب، آمار بازدید از بناهای تاریخی استان شتاب بیشتری داشته باشد.
وی با تأکید بر اهمیت مدیریت بازدید در دورههای اوج سفر گفت: برنامهریزی لازم برای خدماترسانی مناسب، هدایت بازدیدکنندگان، مراقبت از آثار وارتقای کیفیت تجربه حضور گردشگران در دستور کار قرار دارد.