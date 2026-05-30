مسئول دفتر نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه چالدران گفت: باید به صورت فراگیر، گسترده و موثر درارتباط با مبحث «ولایت» بحث و روشنگری انجام شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مسئول دفتر نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه چالدران اظهار کرد: به طور قطعً بهترین محور برای تقویت و حفظ وحدت پرداختن به مبحث مهم «ولایت» است.

حجت‌الاسلام محمد قنبری‌بارونی ضمن اشاره به فرا رسیدن دهه امامت و ولایت در ادامه با بیان اینکه قرآن پیوسته در کنار اهل بیت (ع) قرار دارد، ادامه داد: باید به صورت گسترده و فراگیر همانند تاسوعا و عاشورا به موضوع مهم امامت و ولایت پرداخته شود و در این راستا روشنگری، آگاه‌سازی و جهاد تبیین صورت گیرد.

این مسئول با بیان اینکه بیش از ۵۰ عنوان برنامه در طول دهه امامت و ولایت در این شهرستان اجرا خواهد شد، اضافه کرد: برنامه‌های فرهنگی، مذهبی و عقیدتی متنوعی با محوریت اقشار مختلف مردم و با مشارکت دستگاه‌های اجرایی در سطح شهرستان برگزار خواهد شد که امیدوار هستیم اثرگذاری کافی داشته باشند.

وی برگزاری جشن بزرگ غدیر به عنوان برنامه محوری را مورد اشاره قرار داد و اظهار کرد: برپایی جشن وصال، نورافشانی و راه‌اندازی کاروان خودرویی از جمله برنامه‌های اصلی می‌باشد که برای اجرا تدارک یافته‌اند پس به طور قطع حضور پرشور اقشار مختلف مردم به آن شور و صفای ویژه‌ای خواهد داد.

حجت الاسلام قنبری برگزاری جشن بزرگ غدیر در محل اجتماعات شبانه را مورد اشاره قرار داد و از اقشار مختلف مردم برای حضور در برنامه‌ها دعوت کرد و گفت: هدف از اجرای این برنامه‌ها، تبیین پیام غدیر و تقویت همبستگی اجتماعی در کنار ایجاد فضایی شاد و معنوی در سطح شهرستان است.