شهردار باقرشهر با اشاره به حریق یکی از مخازن پالایشگاه نفت در جنگ رمضان گفت: هوای باقرشهر که عمدتا آلوده است، در جریان حوادث اخیر نیز باقرشهر بیش از ۳۰ روز در شمار آلوده‌ترین شهر‌های کشور قرار گرفت و آلودگی هوا در این منطقه عملاً به شرایط عادی تبدیل شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرتضی همتی، شهردار باقرشهر در جلسه مشترک ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی پاسخ به بحران و پدافند غیرعامل باقرشهر، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، سرداران رشید، دانشمندان و هم‌وطنانی که جان خود را در راه پایداری میهن فدا کردند، اظهار کرد: باقرشهر از جمله شهر‌هایی است که به‌واسطه موقعیت جغرافیایی، همجواری با تأسیسات مهم نفتی و انرژی، قرارگیری در کنار گسل‌های فعال و نیز وجود بافت فرسوده گسترده، نیازمند توجه ویژه و خارج از روال‌های معمول اداری در حوزه مدیریت بحران و پدافند غیرعامل است.

وی گفت: امروز باقرشهر با بیش از ۱۲۰ هکتار بافت فرسوده و در حال فرسایش مواجه است؛ از این میزان، ۷۸ هکتار به‌صورت مصوب در مراجع قانونی و شورای عالی شهرسازی به تصویب رسیده و در عین حال ظرفیت توسعه این محدوده فرسوده نیز تا بیش از ۱۲۰ هکتار قابل بررسی و پیگیری است.

شهردار باقرشهر ادامه داد: بر اساس برآورد‌های اولیه مشاوران، ۲۶۶ پلاک در باقرشهر وجود دارد که حتی قابلیت بازسازی ندارند و مطابق الزامات برنامه هفتم توسعه، باید برای انتقال آنها به شکل کلینیکی و برنامه‌ریزی‌شده تصمیم‌گیری شود. این موضوع بدون همراهی و همکاری وزارت راه و شهرسازی و مجموعه‌های ذی‌ربط قابل حل نخواهد بود.

همتی با بیان اینکه باقرشهر با انباشت تهدیدات طبیعی و انسان‌ساخت مواجه است، تصریح کرد: این شهر در کنار گسل ری و گسل کهریزک قرار دارد و در عین حال در مجاورت مجموعه‌های پالایشگاهی، شبکه‌های انرژی، ریل راه‌آهن و سایر زیرساخت‌های حساس واقع شده است. این یعنی باقرشهر همزمان با چندین سطح از خطر مواجه است و نمی‌توان با رویکرد‌های عادی و روزمره نسبت به آن تصمیم گرفت.

وی افزود: در کنار این تهدیدات، جمعیتی بالغ بر ۱۲۰ هزار نفر در باقرشهر زندگی می‌کنند؛ شهری که پس از مرکز شهرستان، یکی از پرجمعیت‌ترین شهر‌های شهرستان ری محسوب می‌شود و سابقه‌ای بیش از ۸ هزار ساله دارد. طبیعی است که در چنین شرایطی، حفظ جان و امنیت شهروندان باید در اولویت اول همه دستگاه‌ها قرار گیرد.

شهردار باقرشهر با تأکید بر اینکه مدیریت بحران فقط به اطفای حریق و عملیات فنی محدود نمی‌شود، گفت: باید برای درمان حادثه‌دیدگان نیز آمادگی لازم وجود داشته باشد. متناسب با نوع حوادث احتمالی در شهرک انرژی، اعم از سوختگی، استنشاق مواد آلاینده یا سایر آسیب‌ها، لازم است تجهیزات و ظرفیت‌های درمانی و بهداشتی متناسب پیش‌بینی و آماده‌سازی شود.

وی با اشاره به زیرساخت‌های ترافیکی و دسترسی‌های امدادی گفت: یکی دیگر از موضوعات اساسی، ضرورت ایجاد تقاطع غیرهمسطح در محدوده خیرآباد و بهبود دسترسی‌های مرتبط با تردد تانکر‌های نفتی و خودرو‌های سنگین است. این موضوع نیز از جمله مصوبات و توافقات پیشین بوده، اما تاکنون پیگیری مؤثری درباره آن صورت نگرفته است.

شهردار باقرشهر افزود: در شرایط بحران، اگر مسیر‌های دسترسی مناسب برای امداد و نجات، خروج اضطراری و جابه‌جایی تجهیزات از قبل تعریف نشده باشد، زمان طلایی واکنش از دست می‌رود و خسارات افزایش می‌یابد.

شهردار باقرشهر همچنین ابراز داشت: در جلسات گذشته مقرر شد بخشی از تجهیزات جمعیت هلال احمر در باقرشهر مستقر شود و موافقت‌های استانی این موضوع نیز اخذ شد. با توجه به بعد مسافت و ضرورت واکنش سریع در شرایط بحران، استقرار این امکانات در خود شهر، برای ما اهمیت حیاتی دارد.

شهردار باقرشهر تاکید کرد: تأمین برق اضطراری برای مجموعه‌های حادثه‌دیده، پیش‌بینی اقلام ضروری، آمادگی حوزه صنعت، معدن و تجارت برای تأمین نیاز‌های اساسی مردم و نیز ایمن‌سازی مراکز درمانی برای تداوم خدمات، از دیگر موضوعاتی است که باید در کنار مدیریت بحران و پدافند غیرعامل به‌صورت عملیاتی دنبال شود.

همتی با اشاره به ضرورت آمادگی همه‌جانبه در حوزه بحران خاطرنشان کرد: باقرشهر با مجموعه‌ای از تهدیدات طبیعی، زیرساختی، صنعتی و انسانی مواجه است و اگر امروز برای آن تصمیم‌های جدی، هماهنگ و اجرایی اتخاذ نشود، فردا هزینه‌های سنگین‌تری بر مردم و دستگاه‌ها تحمیل خواهد شد. انتظار مدیریت شهری این است که مصوبات این جلسه صرفاً در حد صورتجلسه باقی نماند و هر دستگاه نسبت به مسئولیت قانونی و اجرایی خود پاسخگو باشد.

همتی با بیان اینکه شهرداری باقرشهر در حال تهیه طرح پدافند غیرعامل برای شهر است، ابراز داشت: برای این منظور مشاور انتخاب شده و مکاتبات لازم نیز با دستگاه‌ها و شرکت‌ها انجام شده تا اطلاعات مورد نیاز در اختیار شهرداری قرار گیرد، اما در بخش مربوط به تأثیرات متقابل تأسیسات انرژی بر جمعیت انسانی و بافت شهری، تقریباً هیچ‌یک از مجموعه‌ها پاسخ دقیق و کامل ارائه نکرده‌اند، مگر برخی دستگاه‌های دولتی در حوزه دارایی‌ها و سرمایه‌های خود.

وی ادامه داد: البته این به معنای نبود تعامل میان شهرداری و این مجموعه‌ها نیست و در حوزه‌های مختلف همکاری‌های خوبی صورت گرفته است، اما در موضوعی به این اهمیت، یعنی پدافند غیرعامل و مدیریت بحران، هنوز خلأ‌های جدی وجود دارد. عمده گلایه مدیریت شهری این است که بسیاری از شرکت‌ها یا اساساً طرح پدافند غیرعامل ندارند و یا اگر طرحی هم وجود دارد، کامل و ناظر بر اثرات بیرونی و شهری حوادث احتمالی نیست.

وی ادامه داد: در جریان حوادث اخیر، باقرشهر بیش از ۳۰ روز در شمار آلوده‌ترین شهر‌های کشور قرار گرفت. روز‌هایی که در تهران هشدار آلودگی هوا برای گروه‌های حساس داده می‌شود، در باقرشهر عملاً به شرایط عادی تبدیل شده است. با این حال، در بسیاری موارد همراهی لازم از سوی برخی دستگاه‌های مرتبط، به‌ویژه در حوزه محیط زیست، برای پایش و اعلام شاخص‌های دقیق وجود نداشته است.

شهردار باقرشهر یکی از مهم‌ترین مصوبات اجرایی‌نشده را ایجاد ایستگاه آتش‌نشانی تخصصی در مجاورت شهرک انرژی عنوان کرد و گفت: با توجه به ماهیت حریق‌ها و حوادث احتمالی در مجموعه‌های نفتی و انرژی، آتش‌نشانی عمومی پاسخگوی همه نیاز‌ها نیست و ضرورت دارد یک ایستگاه آتش‌نشانی تخصصی با مشارکت شرکت‌های مستقر در شهرک انرژی ایجاد شود؛ ایستگاهی که مأموریت آن، پوشش تخصصی مخاطرات مرتبط با نفت، گاز و فرآورده‌های انرژی باشد.

وی بیان کرد: این موضوع در جلسات گذشته مصوب شد و حتی مقرر بود پالایشگاه تهران به‌عنوان مجموعه بزرگ‌تر و دارای امکانات بیشتر، پیگیری‌های لازم را انجام دهد، اما تاکنون نتیجه روشنی از روند اجرای این مصوبه به شهرداری اعلام نشده است.

شهردار باقرشهر در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت پاسخگویی شرکت‌ها گفت: در میان مجموعه‌های مستقر در شهرک انرژی، پالایشگاه نفت تهران نسبت به سایرین همکاری بیشتری داشته و بخش قابل توجهی از اطلاعات مورد نیاز را در اختیار شهرداری قرار داده است. این مجموعه دارای ساختار مشخص‌تری در حوزه مدیریت بحران، آتش‌نشانی تخصصی و برخی الزامات پدافندی است، اما حتی در این مورد نیز درباره اثرات احتمالی حوادث بر فضای شهری و کاربری‌های پیرامونی، گزارش کامل و قانع‌کننده‌ای ارائه نشده است.

وی ادامه داد: برخی شرکت‌ها در حال بازنگری آیین‌نامه‌های پدافند غیرعامل و مدیریت بحران خود هستند و برخی دیگر اساساً فاقد طرح جامع در این حوزه‌اند. مسئله اصلی این است که هیچ‌یک از این طرح‌ها نباید صرفاً در محدوده داخلی تأسیسات تعریف شود، بلکه باید اثرات برون‌سازمانی و شهری آنها نیز روشن و مشخص باشد.