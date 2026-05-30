مطلبی که در فضای مجازی به آیت الله العظمی نوری همدانی نسبت داده میشود، صحت ندارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دفتر حضرت آیت الله نوری همدانی اعلام کرد: اخیراً متنی را در فضای مجازی با عنوان «فتوای جدید از حضرت آیت الله نوری همدانی» منتشر کردهاند که آن را به این مرجع تقلید نسبت میدهند، صدور چنین فتوایی از سوی معظم له صحت ندارد و ایشان چنین مطلبی را بیان نکردهاند.
گفتنی است؛ بدخواهان و معاندان با انتشار مطلبی جعلی در فضای مجازی و نسبت دادن آن به حضرت آیت الله نوری همدانی، آوردهاند «اگر پدر و سرپرست خانواده نمیتواند کودکان خود را رزق دهد جایز است اطعمه و اشربه از مغازه و یا بازار بدون اجازه صاحب آن بردارد و لیکن بر او واجب است که هر وقت توانست فورا آن را به صاحب مغازه برگرداند»؛ این فتوا جعلی است و دفتر حضرت آیت الله نوری همدانی آن را قویاً تکذیب کرده است.