مدیرکل ورزش و جوانان استان یزد از برنامه‌ریزی برای تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام ورزشی شهرستان مهریز و تأمین اعتبار مورد نیاز آنها خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، هاشمی، در نشست شورای ورزش شهرستان مهریز که با حضور فرماندار، بخشدار مرکزی و رؤسای هیئت‌های ورزشی برگزار شد، گفت: در ادامه بازدید‌های شهرستانی به همراه معاونان اداره کل، توفیق حضور در شهرستان مهریز را داشته‌ایم و در نشست شورای ورزش، ستاد ساماندهی امور جوانان و نشست با فعالان حوزه ورزش و جوانان شرکت کردیم.

وی افزود: در این نشست مسائل، دغدغه‌ها و پیشنهاد‌های فعالان حوزه ورزش و جوانان مطرح شد و تصمیمات مناسبی برای توسعه زیرساخت‌های ورزشی شهرستان اتخاذ شد.

مدیرکل ورزش و جوانان استان یزد با اشاره به بازدید از طرح‌های عمرانی ورزشی شهرستان اظهار کرد: طرح‌های نیمه‌تمامی از جمله ورزشگاه شهید صدوقی، ساختمان اداری اداره ورزش و جوانان، چمن‌های ورزشی و برخی زیرساخت‌های مورد نیاز مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد برای تکمیل این طرح‌ها در اعتبارات سال‌های آینده تأمین اعتبار لازم صورت گیرد.

هاشمی درباره ساختمان اداری اداره ورزش و جوانان مهریز گفت: این طرح، اکنون حدود ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و تلاش خواهیم کرد با تکمیل عملیات اجرایی، در هفته دولت به بهره‌برداری برسد.

وی همچنین درباره ورزشگاه شهید صدوقی افزود: تکمیل سکوها، رختکن‌ها و تأمین تجهیزات مورد نیاز این مجموعه در برنامه اعتبارات سال ۱۴۰۵ قرار خواهد گرفت تا این طرح به طور کامل در اختیار ورزشکاران شهرستان قرار گیرد.

مدیرکل ورزش و جوانان استان یزد در بخش دیگری از سخنان خود به روند ساخت استخر خیرساز مهریز اشاره کرد و گفت: با همت خانواده مرحوم حاج حسن زارع، این طرح با پیشرفت مناسبی در حال اجرا است و در بازدید امروز نیز روند مطلوب اجرای آن مورد تأیید قرار گرفت.

وی ادامه داد: دو موضوع درباره این استخر مطرح است؛ نخست اینکه طرح طبق روال موجود تکمیل و تحت مدیریت اداره ورزش و جوانان به بهره‌برداری برسد تا مردم شهرستان از آن استفاده کنند و دوم پیشنهادی از سوی خیر طرح برای خرید زمین مجموعه که نیازمند بررسی‌های قانونی است.

هاشمی تأکید کرد: تمامی ابعاد این موضوع بررسی خواهد شد و تصمیمی اتخاذ می‌شود که بیشترین منفعت را برای ورزش و مردم شهرستان مهریز به همراه داشته باشد.