پخش زنده
امروز: -
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان گفت:اختتامیه جشنواره ی ملی داستان نویسی رضوی با حضور ۱۲ برگزیده کشوری در لرستان برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان با اشاره به برگزاری شانزدهمین جشنواره ی ملی داستاننویسی رضوی در خرم آباد گفت: ۷۰۰ اثر به دبیرخانه ی شانزدهمین جشنواره ی ملی داستان رضوی رسیده و هم اکنون همه ی ظرفیتهای استان برای میزبانی این جشنواره به کار گرفته شده است.
میثم محتشم ببان کرد: استان لرستان به زودی میزبان شانزدهمین جشنواره ی ملی داستاننویسی رضوی خواهد بود و در این جشنواره برگزیدگان نهایی این رویداد ملی در خرمآباد تجلیل میشوند.
وی با اشاره به حضور داستاننویسان کشوری در جشنوارهی ملی رضوی افزود:در این جشنواره ۲۰۰ اثر به مرحله داوری نهایی راه یافتند که ۱۲ اثر توسط داوران ملی انتخاب شده است.