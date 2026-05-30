سرپرست ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان قزوین از آمادگی کامل و بدون تعطیل بناها و محوطههای تاریخی تحت پوشش این ادارهکل برای میزبانی از گردشگران در فصل تابستان خبر داد.
بهگزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مریم مهدوی با اشاره به فعالیت بناها و محوطههای تاریخی تحت پوشش این ادارهکل در همه ایام هفته گفت: با توجه به فرا رسیدن فصل تابستان و افزایش حجم سفرها و حضور گردشگران در استان، بناها و محوطههای تاریخی تحت پوشش این ادارهکل در همه ایام هفته فعال بوده و آماده ارائه خدمات و میزبانی از علاقهمندان و گردشگران هستند.
سرپرست ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان قزوین افزود: بر همین اساس بنای تاریخی کاخ چهلستون و سردر عالیقاپو در مجموعه دولتخانه صفوی، مسجد جامع عتیق، کلیسای کانتور، آرامگاه حمدالله مستوفی و خانه تاریخی رئوفی (خانه صنایعدستی) در قزوین و قلعه تاریخی حسن صباح در منطقه الموت همه روزه از ساعت ۹ صبح الی ۱۸ عصر پذیرای بازدیدکنندگان خواهند بود.
مهدوی گفت: همچنین مسجد- مدرسه تاریخی حیدریه و آبانبار سردار بزرگ نیز در سه روز پایانی هفته از ساعت ۹ الی ۱۸ برای بازدید عموم فعال هستند.
وی از گردشگران دعوت کرد با سفر به قزوین و بازدید از جاذبههای گردشگری این استان، ضمن آشنایی با ظرفیتهای فرهنگی و تاریخی در حفظ و صیانت از این میراث ارزشمند مشارکت داشته باشند.