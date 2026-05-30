به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،ذبیح الله خدائیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور، در بازدیدی میدانی و سهساعته از شرکت سایپا، با بررسی مستقیم وضع خودروهای ناقص در پارکینگ این خودروساز، نشستی تخصصی با مدیران سایپا و جمعی از قطعهسازان برگزار کرد.
محور اصلی این نشست، تدوین یک برنامه عملیاتی دقیق برای تعیین تکلیف فوری ۵۲ هزار خودروی ناقص، ایفای تعهدات معوق و جلوگیری از اخلال در زنجیره تأمین بود.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با انتقاد از انباشت تعهدات معوق، گفت: پذیرفتنی نیست که از یک سو مردم در صف انتظار تحویل خودرو باشند و از سوی دیگر، ۵۲ هزار خودرو در قالب سرمایه ملی به بهانه نقص قطعه در پارکینگها وجود داشته باشد.
خدائیان افزود: این وضع نه تنها موجب اخلال در نظام عرضه و تقاضا شده، بلکه با دامن زدن به حاشیه قیمتها در بازار، مصداق بارز تضییع حقوق عامه است.
وی در واکنش به اظهاراتی که به بیان مسئله بدون طرح راه حل میپرداختند، گفت: ما امروز اینجا ننشستهایم تا صرفاً فهرست کاستیها را مرور کنیم؛ بلکه آمدهایم تا با نگاهی راهحلمحور، بر فرآیند رفع نقص این خودروها نظارت مستقیم کنیم تا هم مطالبات قطعه سازان پرداخت شود و هم خودروها به مشتریان تحویل شود.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به این که پیگیریهای لازم از طریق شبکه بانکی برای تسهیل نقدینگی صورت خواهد گرفت؛ تاکید کرد که در مقابل نیز همکاری قطعه سازان با خودروسازان اجتناب ناپذیر است.
خدائیان با بیان اینکه این نهاد نظارتی هم کنار خودروساز و هم کنار قطعه ساز است، بر قابلیت رفع همه مشکلات با همکاری همهجانبه تاکید کرد و گفت: قطعهسازان باید هرچه سریعتر قطعات خودروهای ناقص را در اختیار شرکت سایپا قرار دهند و این شرکت خودروسازی نیز به سرعت به تعهدات خود جامه عمل بپوشاند.
وی با اشاره به وجود شرکتهای متعدد زیرمجموعه در سایپا که فاقد کارایی لازم بوده و فقط بار هزینه اضافه بر دوش خودروساز بودهاند، افزود: خوشبختانه در سالهای اخیر تعدادی از این شرکتها که خدمتی ارائه نمیدادند یا صرفاً محل دریافت حقوقهای کلان برای اعضای هیئت مدیره و افراد خاص بودند، تعیین تکلیف شدهاند. با این حال، لازم است تلاشها برای شناسایی شرکتهایی که تأثیر محسوسی بر بهرهوری سایپا ندارند، ادامه یابد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور همچنین با تأکید بر لزوم بازگرداندن اموال غیر مولدبه چرخه سرمایه، گفت: ورود تامین کنندگان جدید میتواند به عدم انحصار در صنعت خودرو به سایپا کمک شایانی کند.
خدائیان در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت حمایت نظام بانکی، بهویژه بانک مرکزی، از صنعت خودروسازی تأکید کرد و افزود: در شرایط فعلی، بانکها باید به یاری تولید بشتابند؛ زیرا که جمع کثیری از مردم در این شرکت خودروساز مشغول به کار هستند. هدف ما نهتنها حفظ اشتغال فعلی، بلکه افزایش درآمد خودروساز و در نتیجه، ایجاد فرصتهای شغلی جدید است؛ لذا از هرگونه تعدیل نیرو در این صنعت باید بهطور جدی اجتناب شود.
وی گفت: پیگیریها برای ایجاد هماهنگی با وزارت صمت، گمرک و معاونان این وزارتخانه آغاز شده است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به رویکرد همراه و سازنده وزیر صمت و معاونین ایشان در نشست مشترک با سازمان بازرسی، ابراز امیدواری کرد که این همکاریها به عملیاتی شدن پیشنهادات و رفع موانع تولید منجر شود.
خدائیان همچنین از پیگیری رفع مشکلات ترخیص از طریق وزارت صمت و گمرک خبر داد.
وی همچنین بر ضرورت حمایت دو خودروساز بزرگ کشور سایپا و ایرانخودرو از یکدیگر تأکید کرد و گفت: این یک ضرورت استراتژیک است که هر دو خودروساز فعال باقی بمانند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با تأکید بر اهمیت راهبردی تکمیل این خودروها، به معاون تولیدی این سازمان ماموریت داد که به صورت مستمر تکمیل خودروهای ناقص را پیگیری کنند.
خدائیان بر لزوم تدوین یک برنامهریزی دقیق و جامع در این رابطه تاکید کرد و افزود: این برنامه باید بهگونهای باشد که نهتنها در مدت زمانی نهچندان طولانی، تعهدات معوق به سرانجام برسد، بلکه طلب قطعهسازاننیز تا حد قابلقبولی پرداخت شود تا آنها بتوانند در امر تولید با کمترین چالش مواجه شوند.
وی با اشاره به تجربه موفق ورود سازمان بازرسی در حل مشکلات خودروسازان در دولت شهید رئیسی، گفت: خودروهای موجود در پارکینگها باید هرچه سریعتر تکمیل و به دست مصرفکننده واقعی برسند و از این پس نیز دیگر خودرو ناقص نداشته باشیم.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با ارجاع به جلسات متعدد برگزار شده با ریاست بانک مرکزی، وزیر صمت و معاونین ایشان، ابراز امیدواری کرد که این تصمیمات راهبردی، به زودی ثمره دهد.
خدائیان بر عزم جدی سازمان بازرسی کل کشور برای حصول نتیجه تأکید کرد و گفت: وظیفه ما نظارت بر اجرای صحیح و بهموقع این برنامهریزی است تا اطمینان حاصل شود که با همکاری و همدلی همه ارکان صنعت خودرو، این معضل پیچیده برطرف شده و شاهد تحولی مثبت در بازار باشیم.
مدیرعامل سایپا: ۸۳ درصد قطعات خودرو در دسترس است
علی شیخزاده مدیر عامل سایپا در جلسه با رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به اینکه مصوبات بانک مرکزی برای خودروسازان تا پایان سال ۱۴۰۴ معتبر بوده، گفت: با توجه به شرایط جنگی، درخواست داریم این مصوبات تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۵ تمدید شود.
مدیر عامل سایپا افزود: ما جلساتی را با بانک مرکزی برگزار کرده و گزارش اقدامات خود را به این بانک ارسال کردهایم و امیدواریم با همکاری مسئولان، این تمدید محقق شود.
شیخزاده همچنین خواستار اصلاح شیوه قیمتگذاری و تسریع در اعلام قیمت جدید محصولات با هدف کاهش زیان ناشی از قیمت نهادهها و نرخ ارز شد.
وی درباره وضع قطعات خودرو نیز، گفت: خوشبختانه ۸۳ درصد قطعات مورد نیاز خودروها در انبارها یا نزد پیشسازندگان موجود است و تنها ۱۷ درصد قطعات کسری داریم که شامل قطعات خاص هر محصول میشود. ارزش کل قطعات موجود حدود ۲.۵ همت برآورد میشود.
مدیرعامل سایپا افزود: در صورت تأمین نقدینگی و رفع موانع، میتوانیم ۵۲ هزار دستگاه خودروی ناقص را تکمیل و روانه بازار کنیم. این اقدام با پمپاژ ۱۷ تا ۲۰ همت نقدینگی به سایپا، نقش مؤثری در کنترل قیمت خودرو در بازار خواهد داشت.