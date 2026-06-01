امامین انقلاب نقش مهم و راهبردی در افزایش روحیه مقاومت ملت در طول ۴۷ سال قبل داشتند؛ روحیه‌ای که ایران را مقاوم و با صلابت کرده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مردمی که در مسیر پیشرفت، با اتکا به ایمان، وحدت و رهبری، پرچم عزت و اقتدار را برافراشته نگه داشته‌اند.

پای باورهایش ایستاده و در سخت‌ترین روزها، با امید و اقتدار، به صحنه آمده است.

امروز ایران، تنها یک سرزمین نیست؛ روایت ملتی است که در میدان مقاومت، سربلند ماند وبرای شناخت این سربلندی باید به ۴۷ سال قبل برگشت.

۱۲ فرودین سال ۵۸ وقتی امام خمینی (ره) همه سرنوشت انقلاب را به مردم‌سپرد و آری به انقلاب شد.

دوران ۸ ساله دفاع مقدس میدان دیگری از ظهور اعتماد به مردم بود؛ اعتمادی که امام‌خمینی به آن باور داشت.

از دل همان باور، ملت ایران به صحنه آمد؛ ایستاد، مقاومت کرد و حماسه‌ای ساخت که هنوز در حافظه این سرزمین زنده است..

ما می‌توانیم، اما فصل تازه خودباوری بود که رهبر شهید انقلاب در کالبد ایران دمید؛ کلید واژه‌ای که پی رنگ اصلی آن هم دوباره مردم بودند.

در همین نگاه، پیشرفت تنها عبور از موانع نیست؛ ساختن راهی تازه در دل دشواری‌هاست. هر جا این باور جدی گرفته شد، از علم و فناوری تا صنعت، سلامت و زیرساخت، حرکت متوقف نشد و امید، جای ایستادن را گرفت.

روایت ۴۷ سال ایستادگی و پیشرفت برمی گردد به امامین انقلاب همان نگاهی که لحظه لحظه اش به مردم دوخته شده بود.