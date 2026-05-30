به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، استاندار کردستان اعلام کرد، بر اساس اساسنامه منطقه آزاد، این خودرو‌ها فقط اجازه تردد در محدوده مشخص‌شده را دارند و فرآیند پلاک‌گذاری هم دقیقاً طبق ضوابط قانونی انجام می‌شود.

اما ماجرا اینجاست که یکی از مطالبات جدی مردم استان، امکان تردد این خودرو‌ها در کل سطح کردستان است؛ مطالبه‌ای که به گفته لهونی، از گذشته در دستور کار مدیریت استان بوده و حتی در سفر رئیس‌جمهور هم مطرح شده است.

وی تأکید کرد اگر از نظر قانونی امکان استفاده از اختیارات استانداری وجود داشته باشد، این طرح اجرایی خواهد شد.

همچنین رایزنی‌هایی برای هماهنگی با استان‌های مرزی هم در حال انجام است.