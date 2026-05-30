بهره‌برداری از چندین طرح عمرانی و عام المنفعه در تالش

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، شامل آب‌رسانی روستایی، مسکن محرومان، آسفالت راه‌های روستایی و طرح‌های عمرانی و عام‌المنفعه با ۶۵ میلیارد تومان هزینه در شهرستان تالش به بهره برداری رسید.

فرمانده سپاه قدس گیلان در سفر به تالش ابتدا با خانواده شهید قاسم همتی از شهدای وطن که سال ۱۳۶۴ در منطقه ایلام به شهادت رسیده بود، دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

سپس با حضور سردارحمید دامغانی پل کابلی انتقال آب شرب جوکندان به بهره برداری رسید.

با بهره برداری از این طرح ساکنان ۷ روستای این بخش از نعمت آب آشامیدنی سالم و بهداشتی بهره‌مند شدند.

همچنین یک واحد مسکن محرومان و طرح آسفالت راه روستایی در بخش کرگانرود به بهره برداری رسید.

طرح مخزن آب آشامیدنی در بخش لیسار تالش که آب آشامیدنی چندین روستای این منطقه را تحت پوشش قرار می‌دهد از دیگر طرح‌های محرومیت زدایی بود که با حضور فرمانده سپاه قدس گیلان و دیگر مسئولان استان و شهرستان تالش بود که به بهره برداری رسید.

فرمانده سپاه قدس گیلان در پایان سفر یک‌روزه خود همچنین از طرح وضوخانه و سرویس بهداشتی گلزار شهدای بخش حویق شهرستان تالش نیز بازدید کرد.