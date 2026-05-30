آغاز غیر حضوری امتحانات پایه های هفتم تا دهم در لرستان
معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش لرستان گفت: امتحانات غیر حضوری دانشآموزان پایههای هفتم تا دهم از امروز نهم خرداد آغاز و تا ۳۰ خرداد ۱۴۰۵ ادامه دارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان
؛ رقیه نظری گفت: امتحانات غیر حضوری نوبت دوم یا پایانی دانشآموزان پایههای هفتم، هشتم، نهم و دهم از امروز نهم خرداد آغاز شده و تا ۳۰ خرداد ۱۴۰۵ ادامه دارد.
معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش لرستان افزود: مدیران مدارس استان مؤظف هستند علاوه بر برنامهریزی و اجرای دقیق امتحانات بر اساس آییننامههای اجرایی و ضوابط سنجش پیشرفت تحصیلی و تربیتی، برنامه زمانبندی آزمونها را بهصورت منظم به دانشآموزان، اولیاء و عوامل اجرایی مدارس اطلاعرسانی کنند.
نظری با اشاره به برگزاری امتحانات نهایی پایههای یازدهم و دوازدهم هم گفت: زمان برگزاری این آزمونها بر اساس اطلاعیه های ابلاغی وزارت آموزش و پرورش متعاقباً اعلام خواهد شد.
وی بیان کرد:۱۰۰ هزار دانشآموز در مقطع متوسطه اول و پایه دهم در استان لرستان مشغول به تحصیل هستند که در امتحانات نوبت دوم شرکت خواهند کرد.