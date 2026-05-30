به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر جهاد کشاورزی بجستان گفت: برداشت گیاه دارویی آنغوزه از سطح ۱۰۵ هکتار اراضی مرتعی و زراعی آغاز شده است و از این میزان پنج هکتار مزرعه آنغوزه به صورت دیم و یکصد هکتار هم عرصه‌های منابع طبیعی است.

اصغر محرابی افزود: از مجموع ١۴ هزار هکتار گیاه دارویی آنغوزه در اراضی کشاورزی و مرتعی منابع طبیعی بجستان افزون بر یکصد هکتار به مرحله برداشت رسیده است.

وی ادامه داد: برداشت گیاه دارویی آنغوزه در جزین، مزار، بقچیر، نوق، آهنگ، ششتوک، نوبهار، درزاب، زین آباد، رضائیه، احمد آباد و تعدادی دیگر از روستا‌های بخش مرکزی این شهرستان آغاز شده و تا اواخر مرداد ماه ادامه دارد.

محرابی گفت: امیدواریم پنج تن شیرابه گیاه آنغوزه در مراتع و مزارع شهرستان بجستان برداشت شود.

وی در خصوص درآمدزایی گیاه دارویی آنغوزه افزود: هر کیلوگرم از این گیاه به قیمت ١۵٠ تا ٢۵٠ میلیون ریال در بازار مصرف فروش می‌رود.

وی عنوان کرد: در ۲ سال گذشته با اجرای برنامه‌ها و کارگاه‌های آموزشی ترویجی برای نخستین بار بالغ بر ۴٠٠ هزار نشای آنغوزه تحویل کشاورزان بخش مرکزی بجستان شده است.

وی ادامه داد: در سال‌های اخیر کشاورزان شهرستان با توجه به توصیه‌های کارشناسانه محقق معین و نیز واحد ترویج مدیریت جهاد کشاورزی به طور ویژه بر روی زراعی سازی و کاشت دیم گیاه آنغوزه متمرکز شدند و این شهرستان به عنوان یکی از شهرستان‌های برتر در این خصوص معرفی شده است.

محرابی درباره اثرات خشکسالی بر تولید گیاهان دارویی در مراتع و مزارع شهرستان بجستان نیز گفت: کشت گیاه دارویی آنغوزه در عرصه‌های طبیعی به ۲ صورت آبی و دیم صورت می‌گیرد که رطوبت کافی داشته باشد و اگر ۵٠ درصد از نشا‌های کشت شده به ثمر بنشیند به صرفه است.

وی با توجه به ظرفیت‌های بجستان در کشت و تولید گیاه دارویی آنغوزه خواستار توجه بیشتر مسئولان ذیربط به تخصیص اعتبار لازم حمایت از فعالان این بخش شد.

هشت هزار و ۵۰۰ بهره‌بردار بخش کشاورزی در گستره هشت هزار و ۸۵۹ هکتاری اراضی زراعی و باغی شهرستان بجستان فعالیت می‌کنند و با احتساب ۲۳۷ هزار و ۸۷۶ واحد دامی فعال در این گستره سالانه به طور متوسط افزون بر ۳۹ هزار تن انواع محصولات زراعی، باغی، دامی و آبزیان در این شهرستان تولید می‌شود.

ارزش ناخالص اقتصادی تولیدات کشاورزی و دامپروری بجستان سالانه افزون بر هشت هزار و ۱۸۶ میلیارد ریال است که یک و هشت دهم درصد ارزش تولیدات خراسان رضوی را شامل می‌شود.

مهمترین محصولات کشاورزی و باغی شهرستان بجستان پسته، انار، زعفران، گیاهان دارویی، چون نعناع و آنغوزه و نیز زیره، گندم و جو است.