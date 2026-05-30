به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها با انتشار فراخوانی رسمی، از برگزاری یک مناقصه عمومی دومرحله‌ای با هدف «تأمین اعتبار خرید کالا» و ایجاد سازوکار اعتباری در سطح کشور خبر داد.

براساس آنچه در ستاد ایران منتشر شده است، این طرح ملی که در قالب «خدمات بدون فهرست بها» و با محوریت ایجاد سیستم خرید اعتباری یا همان BNPL (الآن بخر، بعداً پرداخت کن) طراحی شده است، با هدف تسهیل در تأمین کالای خانواده‌های مشمول یارانه در سراسر کشور اجرا خواهد شد.

بر اساس این فراخوان که در تاریخ ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۵ به صفحه اعلام عمومی ارسال شده است، شرکت‌ها و نهاد‌های واجد شرایط می‌توانند با رعایت زمان‌بندی اعلام‌شده، در این مناقصه شرکت نمایند.

۲۰ خرداد آخرین مهلت ارسال پیشنهادات از سوی سکو‌ها

جدول زمان‌بندی مناقصه به‌شرح زیر است:

تاریخ انتشار در صفحه اعلام عمومی: ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۵

زمان اصلاحات فراخوان: ۲ خرداد ۱۴۰۵

مهلت دریافت اسناد مناقصه: تا ۱۰ خرداد ۱۴۰۵

آخرین مهلت ارسال پاکت‌های پیشنهاد: ۲۰ خرداد ۱۴۰۵

زمان بازگشایی پاکت‌ها: ۲۴ خرداد ۱۴۰۵

متقاضیان می‌توانند برای دریافت اسناد و ارائه پیشنهاد‌های خود، در مهلت‌های مقرر قانونی اقدام نمایند. بازگشایی پاکت‌های پیشنهادی نیز در اواخر خردادماه انجام و پیمانکار واجد شرایط برای راه‌اندازی این سازوکار نوین مالی انتخاب خواهد شد.

مناقصه عمومی دومرحله‌ای تأمین اعتبار خرید کالا

این عبارت از چند بخش تشکیل شده که در خرید‌های بزرگ سازمانی و دولتی کاربرد دارد:

مناقصه عمومی: فرآیندی است که در آن یک سازمان دولتی یا شرکت بزرگ، نیاز خود را به‌صورت عمومی آگهی می‌کند تا تمامی تأمین‌کنندگان واجد شرایط بتوانند در آن شرکت کنند و پیشنهاد قیمت بدهند.

دومرحله‌ای: در مناقصات دومرحله‌ای، بررسی پیشنهاد‌ها در دو گام مجزا انجام می‌شود؛ مرحله اول: ابتدا پیشنهاد‌های فنی و بازرگانی (کیفیت کالا، توانمندی شرکت، زمان تحویل و…) بررسی می‌شود. مرحله دوم: پاکت قیمت (پیشنهاد مالی) تنها برای شرکت‌هایی باز می‌شود که در مرحله اول نمره قبولی (فنی) را کسب کرده باشند، این کار باعث می‌شود کیفیت فدای قیمتِ پایین نشود.

تأمین اعتبار خرید کالا: این بخش نشان می‌دهد که سازمان خریدار، علاوه بر خود کالا، به‌دنبال شرایط پرداخت اعتباری یا تأمین مالی است، یعنی برنده مناقصه کسی است که کالا را تأمین کند و هزینه آن را به‌صورت اقساطی، مدت‌دار (یوزانس) یا از طریق خطوط اعتباری بانکی از خریدار دریافت کند.

کاربرد: برای پروژه‌های بزرگ صنعتی یا خرید‌های کلان دولتی که سازمان در زمان حاضر نقدینگی کافی ندارد و از تأمین‌کننده می‌خواهد کالا را همراه با تسهیلات مالی ارائه دهد.

سرویس BNPL (Buy Now, Pay Later)

عبارت BNPL مخفف «الآن بخر، بعداً پرداخت کن» است، این یک روش تأمین مالی کوتاه‌مدت در سطح خرد است که به مصرف‌کنندگان اجازه می‌دهد خرید‌های روزمره خود را انجام دهند و هزینه آن را در آینده (معمولاً به‌صورت اقساطی یا در پایان ماه) بپردازند.

ویژگی‌های اصلی BNPL:

بدون بهره (در اکثر مواقع): اگر خریدار اقساط را در زمان مقرر (مثلاً طی ۳ یا ۴ قسط ماهانه) پرداخت کند، هیچ سود یا کارمزدی به مبلغ خرید اضافه نمی‌شود.

فرآیند تایید سریع و آسان: به‌خلاف وام‌های بانکی یا کارت‌های اعتباری که نیاز به ضامن، چک و فرآیند‌های طولانی اعتبارسنجی دارند، سرویس‌های BNPL معمولاً با یک اعتبارسنجی سریع و آن‌لاین (بر اساس سابقه بانکی یا رفتار کاربر در اپلیکیشن‌ها) فعال می‌شوند.

خرید آن‌لاین و آف‌لاین: این سرویس در ابتدا برای فروشگاه‌های اینترنتی محبوب شد، اما اکنون در بسیاری از فروشگاه‌های فیزیکی نیز قابل استفاده است.

کسب درآمد پلتفرم‌ها: شرکت‌های ارائه‌دهنده BNPL سود خود را معمولاً از فروشنده (به‌عنوان کارمزد افزایش فروش) و همچنین از جریمه دیرکردِ خریدارانی که اقساط را به‌موقع نمی‌دهند، تأمین می‌کنند.

در جهان شرکت‌هایی مانند Klarna، Afterpay و Affirm و در ایران سرویس‌هایی مانند آنها نمونه‌های بارز مدل BNPL هستند که به کاربران اجازه می‌دهند کالا یا خدمات را دریافت کرده کنند و هزینه آن را در ماه‌های بعد بپردازند.