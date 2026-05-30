مردم غیور و مقاوم مازندران با ۹۰ شب حضور در خیابانها؛ حمایت خود را از نظام و رهبری نشان دادند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مردم غیور و ولایتمدار استان مازندران با ۹۰ شب ایستادگی و حضور در خیابانها، حمایت خود را از نظام و رهبری نشان داده‌اند.

این مردم هر شب با حضور گسترده خود در تجمعات و راهپیمایی شبانه، ضمن اعلام حمایت از نظام و رهبری و نیرو‌های شجاع مسلح کشورمان؛ خشم و انزجار خود را از جنایات رژیم کودک کش اسراییل و رژیم غاصب آمریکا نشان داده‌اند.

مردم همیشه در صحنه استان مازندران در طول سه ماه تجمع شبانه در میادین و خیابان‌های شهر‌ها و روستا‌های استان، وحدت و انسجام خود را به نمایش گذاشتند.

تصاویری ببینید از اجتماعات مردم مازندران در شهر‌ها و مناطق مختلف استان در نودمین شب استقامت و ایستادگی شبانه: