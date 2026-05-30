یک منبع آگاه در انجمن مراکز اسقاط خودرو‌های فرسوده در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صداوسیما درباره تغییر قیمت گواهی اسقاط خودرو‌های فرسوده افزود: طبق ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو، نرخ قبلی برای گواهی اسقاط خودرو‌های سواری از ۳۵ میلیون تومان در سال ۱۴۰۴ به ۶۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرده است.

وی ادامه داد: قیمت گواهی اسقاط خودرو‌های دیزلی سنگین و سبک نیز از ۶۰ میلیون تومان به ۱۲۰ میلیون تومان رسیده است و نرخ جدید موتورسیکلت‌های فرسوده نیز ۱۵ میلیون تومان تعیین شده است در صورتی که سال گذشته قیمت گواهی اسقاط یک موتورسیکلت فرسوده ۸ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان بوده است.

گفتنی است؛ مالکان خودرو‌های فرسوده به دلیل پایین بودن قیمت گواهی اسقاط، رغبت زیادی برای از رده خارج کردن خودرو‌های فرسوده شان نداشتند که با تغییر قیمت گواهی اسقاط خودرو‌های فرسوده، شاهد روند رو به رشد از رده خارج کردن فرسوده‌ها باشیم.

از مهم‌ترین مزیت‌های اسقاط خودرو‌های فرسوده، کاهش مصرف سوخت و آلودگی ناشی از حذف خودرو‌های قدیمی و پرمصرف همچنین کاهش تصادفات به دلیل ایمن نبودن خودرو‌های فرسوده است.