از آغاز فعالیت انجمن اهدای عضو استان مرکزی، ۷۸ جان‌بخش اعضای خود را به بیماران نیازمند اهدا کردند.

جان‌بخشی ۷۸ نفر در استان مرکزی به بیماران نیازمند

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مدیرعامل انجمن اهدای عضو استان مرکزی با بیان اینکه از آغاز فعالیت انجمن اهداء عضو در استان مرکزی، شمار اهداکنندگان به ۷۸ مورد رسید، گفت: ۲۷ هزار بیمار در سراسر کشور در صف دریافت عضو پیوندی قرار دارند.

دکتر زهرا کمال آرا افزود: در سال‌های اخیر فرهنگ اهداء عضو و جان‌بخشی در استان گسترش یافته است.

او گفت: از آغاز فعالیت انجمن اهداء عضو در استان نیز تا کنون، ۷۸ جان‌بخش اعضای خود را به بیماران نیازمند اهدا کردند.

کمال آرا ابراز داشت: هر سال بیش از ۳ هزار نفر بیمار نیاز به پیوند عضو، در صف انتظار جان خود را از دست می‌دهند.

او افزود: از ۸ هزار حادثه منجر به مرگ مغزی در کشور، چهار هزار نفر شرایط اهداء عضو را دارند.

جان‌بخش وحید آجرلو متولد ۲۰ آذر سال ۱۳۸۳ که بر اثر تصادف دچار مرگ مغزی شده بود؛ در ۲۰ آذر ماه سال ۱۴۰۳ نیز اعضای بدنش را به نیازمندان اهدا کرد.

فتانه فراهانی ورزشکار موفق استان مرکزی و دارای مقام بین المللی اسکواش، مقام کشوری دو میدانی و عضو تیم ملی پیوند اعضا نیز توانسته با دریافت کبد از یک جان‌بخش تهرانی زندگی دوباره پیدا کند.