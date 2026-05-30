به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رئیس اداره حفاظت محیط‌زیست نقده از دستگیری متخلف زنده‌گیری کبک وحشی در مناطق کوهستانی این شهرستان خبر داد.

اکبر قائمی افزود:، مامورین یگان حفاظت این اداره حین گشت و کنترل مناطق کوهستانی (روستای گلوان) متوجه حضور عامل زنده گیری کبک شدند. وی گفت: متخلف با پخش صدای کبک و با استفاده از تله اقدام به زنده گیری غیرمجاز دو قطعه کبک وحشی کرده بودکه شناسایی و دستگیر شد.

قائمی اظهار کرد: از متخلفین دو قطعه کبک وحشی و ادوات زنده گیری کشف و پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی ارجاع شد.

رئیس اداره حفاظت محیط‌زیست شهرستان نقده گفت: شهروندان می‌توانند در صورت مشاهده هرگونه گونه تخلف زیست محیطی مراتب را از طریق سامانه تلفن رایگان ۱۵۴۰ گزارش دهند.

کبک نژاد‌های مختلف دارد که یکی از این نژاد‌ها کبک کوهی (Quebec Mountain) است، این پرنده در مناطق طبیعی مانند کوه‌ها و صخره‌ها زندگی می‌کند، این پرنده علاقه بسیار زیادی به کوهستان و مناطق بلند دارد، این پرنده به وسیله علوفه و برگ‌های اطراف زندگی برای خود لانه می‌سازد.