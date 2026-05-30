به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، برنامه گفت‌وگومحور «منظر» در قسمت جدید خود، با حضور رئیس‌کل دادگستری آذربایجان غربی به واکاوی ابعاد مختلف و نقش دستگاه قضا در فضای موسوم به «جنگ تحمیلی سوم» می‌پردازد.

برنامه تلویزیونی «منظر» که به تحلیل و بررسی موضوعات روز و کلیدی استان می‌پردازد، در نهم خرداد میزبان دکتر ناصر عتباتی، رئیس‌کل دادگستری استان آذربایجان غربی خواهد بود.

در این گفت‌وگوی صریح و تخصصی، ابعاد مختلف نقش‌آفرینی دستگاه قضایی در مواجهه با چالش‌های حقوقی و قضایی در فضای «جنگ تحمیلی سوم» مورد بحث‌وبررسی قرار می‌گیرد.

این برنامه که هر هفته شنبه‌ها پس از بخش خبری ساعت ۲۰ با اجرای مهدی رضایی به روی آنتن شبکه استانی می‌رود، با مدت‌زمان ۳۰ دقیقه تلاش دارد تا با حضور مسئولان و کارشناسان، به تبیین دقیق مسائل مبتلابه استان در حوزه‌های مختلف بپردازد.