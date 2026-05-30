پیش بینی ۱۱ مرکز بیمهی کشاورزی در استان برای بیمه محصولات کشاورزی
صیادی گفت: کشاورزانمی توانند برای بیمه محصولات خود به مراکز بیمهی کشاورزی مراجعه کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد،مدیر عامل بانک کشاورزی استان گفت: هم اکنون ۱۱۰ هزار بهره بردار در بخش کشاورزی در کهگیلویه و بویراحمد به شغل کشاورزی مشغول هستند. وحید صیادی از آمادگی مراکز بیمهی کشاورزی برای صدور بیمه نامه برای کشاورزان خبر داد و افزود: ۱۱ مرکز بیمهی کشاورزی در مناطق مختلف کهگیلویه و بویراحمد برای بیمه محصولات کشاورزی پیش بینی و دایر شده است.
صیادی با بیان اینکه در سال زراعی ۱۴۰۳/۱۴۰۴ بیش از ۸۱ هزار فقره بیمه نامه محصولات کشاورزی در استان صادر شده است، اضافه کرد: بابت این تعداد بیمه نامه، ۲۶۰ میلیارد تومان حق بیمه دریافت و ۳۵۰ میلیارد تومان نیز غرامت پرداخت شده است. وی ادامه داد: کشاورزان می توانند برای بیمه محصولات خود به ۱۱ مرکز بیمهی کشاورزی در سراسر استان استان مراجعه کنند.