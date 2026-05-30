حاج سید محمد برزانیان، خواربارفروشی که ۵۲ سال است در چهار راه وفایی اصفهان، کالا را با سود فقط ۳ درصد به مشتری عرضه می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ پویش #انصاف_اصناف به ایستگاهی رسید که مغازه خواربار فروشی در خیابان صمدیه واقع در چهارراه وفایی است.

دراین مغازه قدیمی مشتریان برای خرید کالای ارزان صف کشیده‌اند و گاهی یک ساعت طول می‌کشد کالا را خریداری کنند.

فرزند این خواربارفروش خوش انصاف هم حدود ۲۰ سال است که در کنار پدر روزی حلال به خانه می‌برد و انصاف در عرضه کالا به مشتری را سرلوحه کار قرار داده است.

حاج سید محمد روش کارش را از استادش یاد گرفته است؛ استادی که دیگر نیست، اما مکتبش مانده است.

مشتریان هم این مغازه دار را یکی از کاسب‌های خوشنام اصفهان می‌دانندو خوش‌حسابی، خوش‌اخلاقی، اعتماد بدون منت و انصافی که در تمام این ۵۲ سال حفظ کرده، رمز ماندگاری اوست.

خبرگزاری صداوسیمای استان اصفهان همچنان آماده دریافت معرفی کاسبان باانصاف از مردم است. شهروندان می‌توانند کاسب امین محله خود را با هشتگ #انصاف_اصناف یا شماره ۰۹۱۳۸۵۵۳۵۳۵ معرفی کنند.