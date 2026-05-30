بورس انرژی در هفته منتهی به ۶ خرداد ۱۴۰۵ با ثبت ۹۴،۸۵۹ معامله، پویایی خود را حفظ کرد. بهطوری که ۵۵ درصد سهم بازار این شرکت متعلق به هیدروکربوری، ۸ درصد برق و ۳۷ درصد ابزارهای مالی است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، بورس انرژی ایران در هفته منتهی به ۶ خرداد ۱۴۰۵، مجموعاً ۹۴ هزار و ۸۵۹ معامله را به ثبت رساند که ارزش کل آن به ۱۲ هزار و ۶۹۱ میلیارد تومان رسید.
بر اساس آمارهای منتشرشده، بازار هیدروکربوری با سهم ۵۵ درصدی، همچنان پیشتاز است و پس از آن، ابزارهای مالی با ۳۷ درصد و بازار برق با ۸ درصد سهم از ارزش معاملات قرار دارند.
از نکات برجسته مبادلات انجام شده این هفته میتوان به انجام معاملات مهمی نظیر ۱۰ هزار تن فرآورده برش سبک گرید LHC در رینگ بینالملل، ۱۱ هزار تن متانول و ۲۱ هزار مترمکعب نفت سفید ویژه در رینگ داخلی اشاره کرد که نشاندهنده تداوم فعالیتهای عملیاتی در بخشهای مختلف این بازار است.